Саффи, 1984

Еще в младенчестве были обручены Ионаш и Саффи. Но несколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. По дороге маленькая Саффи чуть не погибла во время половодья. Ее спасла и приютила добрая колдунья Цафринка. В доме Цафринки живут по законам колдовства, и поэтому Саффи время от времени превращается в свою тезку-черную кошку. Проходит время, и повзрослевший Ионаш, похоронив на чужбине и своего отца, и отца Саффи, решает вернуться на родину. Он собирается жить в своем родовом имении и к тому же страстно мечтает найти спрятанные Ахмедом-пашой (отцом Саффи) сокровища. Но о сокровищах знает еще и хитрый, ничтожный губернатор, который встает на пути юноши вместе со своим секретарем Пузоллой, мошенником и предателем. В конце концов, как и полагается в сказке, все заканчивается хорошо.

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