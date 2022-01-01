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Саффи
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Szaffi

Саффи, 1984

1984 / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме
Еще в младенчестве были обручены Ионаш и Саффи. Но несколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. По дороге маленькая Саффи чуть не погибла во время половодья. Ее спасла и приютила добрая колдунья Цафринка. В доме Цафринки живут по законам колдовства, и поэтому Саффи время от времени превращается в свою тезку-черную кошку. Проходит время, и повзрослевший Ионаш, похоронив на чужбине и своего отца, и отца Саффи, решает вернуться на родину. Он собирается жить в своем родовом имении и к тому же страстно мечтает найти спрятанные Ахмедом-пашой (отцом Саффи) сокровища. Но о сокровищах знает еще и хитрый, ничтожный губернатор, который встает на пути юноши вместе со своим секретарем Пузоллой, мошенником и предателем. В конце концов, как и полагается в сказке, все заканчивается хорошо.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 11 апреля 1985
Режиссер
Аттила Дэргэй
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Саффи 1 постер
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