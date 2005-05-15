И грянул гром, 2005

2055 год. Технологии будущего позволили человечеству путешествовать во времени. Состоятельные жители Земли могут позволить себе прогулку по лесу, населенному доисторическими существами. Но, отправляясь на рандеву в предшествующие столетия, туристы должны соблюдать ряд условий, одно из которых – ничего не менять в прошлом. Даже крохотная деталь может повлиять на дальнейший ход событий. Однажды так и происходит – один из путешественников во времени случайно наступает на бабочку, тем самым уничтожив ее, и приносит с собой ее в будущее на подошве ботинка. Вернувшись домой, герои понимают, что их мир кардинально изменился. Нужно как можно скорее исправить ситуацию…