Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
И грянул гром И грянул гром
Киноафиша Фильмы И грянул гром
Sound of Thunder, A

И грянул гром, 2005

2005 / Великобритания / США / Германия / Чехия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

2055 год. Технологии будущего позволили человечеству путешествовать во времени. Состоятельные жители Земли могут позволить себе прогулку по лесу, населенному доисторическими существами. Но, отправляясь на рандеву в предшествующие столетия, туристы должны соблюдать ряд условий, одно из которых – ничего не менять в прошлом. Даже крохотная деталь может повлиять на дальнейший ход событий. Однажды так и происходит – один из путешественников во времени случайно наступает на бабочку, тем самым уничтожив ее, и приносит с собой ее в будущее на подошве ботинка. Вернувшись домой, герои понимают, что их мир кардинально изменился. Нужно как можно скорее исправить ситуацию…

  • В основу сценария лег одноименный рассказ писателя-фантаста Рэя Брэдбери. 
  • Изначально предполагалось, что премьера фильма состоится в 2002 году. Однако из-за финансовых проблем и наводнения в Праге, где должна была состояться основная часть съемок, работу над картиной пришлось отложить до лучших времен. 
  • Режиссер Питер Хайамс не раз добавлял в свои картины персонажей по имени Спота – так звучит фамилия его жены. Несмотря на то что в фильме «И грянул гром» персонажа с таким именем нет, Хайамс все равно ухитрился отдать дань любви и уважения своей супруге – в кадре можно заметить супермаркет под названием Spotas.

По одноименному рассказу Рэя Брэдберри.

 

Действие фильма разворачивается в Чикаго в 2055 году, когда путешествия во времени, перестав быть фантастикой, превращаются в прибыльный бизнес. Чарльз Хэттон владеет корпорацией Time Safari Inc., туристическим агентством, которое с помощью машины времени отправляет богатых клиентов на сафари в доисторическую эпоху. Под руководством опытного гида Трэвиса Райера путешественникам разрешается охотиться на динозавров, но при этом они должны придерживаться строгих правил. Эти ограничения вызваны необходимостью сохранять естественную среду обитания доисторических животных, предотвращая любое нежелательное воздействие на ход эволюции. Когда же одной из экспедиций все-таки приходится нарушить эти правила, охотники, возвратившиеся в свое время, обнаруживают, что мир заметно изменился. Вместе с изобретательницей технологии перемещения во времени Соней Рэнд Райер должен воспрепятствовать вселенской катастрофе.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 ноября 2005
Премьера в мире 15 мая 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Уилфрид Хоххолдингер
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на И грянул гром
Когда враги близко
Когда враги близко (2013)
5
Подземелье мертвых
Подземелье мертвых (2012)
4.6
Разумное сомнение
Разумное сомнение (2009)
5.909091
Туристас
Туристас (2006)
7.5
Doom
Doom (2005)
7.1
Мушкетер
Мушкетер (2001)
5
Летучие мыши
Летучие мыши (1999)
4
Узкая грань
Узкая грань (1990)
6.7
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала (2019)
6.9411764
Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги (2014)
6.6296296
Чужая земля
Чужая земля (1981)
6.6
Из Машины
Из Машины (2015)
8.307693
Фильм находится в подборках
Фильмы про динозавров Фильмы про динозавров
Фильмы про путешествия во времени Фильмы про путешествия во времени
Фильмы о путешествиях во времени Фильмы о путешествиях во времени
Постер фильма И грянул гром 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

И грянул гром смотреть онлайн

И грянул гром

Похожие фильмы онлайн

Когда враги близко
 
Doom
 
Мушкетер
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Слип 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Ни в коем случае не ходите на этот фильм!!!

КАК такое фуфло могло попасть в прокат?!!

Это напоминает анекдот про чукотский театр, где один… Читать дальше…
Tora 2 апреля 2015, 12:51
Одним словом - фильм для врагов. От качества такое ощущение, что вернулась в девяностые. Съемочная группа профукала 79,990 миллиона в игровые… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше