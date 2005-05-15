И грянул гром, 2005

2055 год. Технологии будущего позволили человечеству путешествовать во времени. Состоятельные жители Земли могут позволить себе прогулку по лесу, населенному доисторическими существами. Но, отправляясь на рандеву в предшествующие столетия, туристы должны соблюдать ряд условий, одно из которых – ничего не менять в прошлом. Даже крохотная деталь может повлиять на дальнейший ход событий. Однажды так и происходит – один из путешественников во времени случайно наступает на бабочку, тем самым уничтожив ее, и приносит с собой ее в будущее на подошве ботинка. Вернувшись домой, герои понимают, что их мир кардинально изменился. Нужно как можно скорее исправить ситуацию…
По одноименному рассказу Рэя Брэдберри.
Действие фильма разворачивается в Чикаго в 2055 году, когда путешествия во времени, перестав быть фантастикой, превращаются в прибыльный бизнес. Чарльз Хэттон владеет корпорацией Time Safari Inc., туристическим агентством, которое с помощью машины времени отправляет богатых клиентов на сафари в доисторическую эпоху. Под руководством опытного гида Трэвиса Райера путешественникам разрешается охотиться на динозавров, но при этом они должны придерживаться строгих правил. Эти ограничения вызваны необходимостью сохранять естественную среду обитания доисторических животных, предотвращая любое нежелательное воздействие на ход эволюции. Когда же одной из экспедиций все-таки приходится нарушить эти правила, охотники, возвратившиеся в свое время, обнаруживают, что мир заметно изменился. Вместе с изобретательницей технологии перемещения во времени Соней Рэнд Райер должен воспрепятствовать вселенской катастрофе.
КАК такое фуфло могло попасть в прокат?!!
Это напоминает анекдот про чукотский театр, где один… Читать дальше…