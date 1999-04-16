Мумия, 1999

Тысячи лет назад, в Древнем Египте, вельможа по имени Имхотеп был приговорен к страшной смертной казни за то, что посмел соблазнить наложницу фараона Анк Су Намун. На протяжении многих веков гробница проклятого Имхотепа оберегалась орденом меджаев, но в начале ХХ века искатели древних сокровищ, ведомые капитаном Риком О'Коннелом, потревожили многовековой покой усопшего. Мумия встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара…
На бескрайних просторах египетской пустыни компания сорвиголов разных национальностей рыщет в поисках несметных сокровищ фараона, над которыми тяготеет жуткое древнее проклятие. Рядом с кладом покоится мумия коварного жреца, жестоко казненного за ужасное убийство могущественного правителя Египта. Золотоискатели потревожили многовековой покой гробницы, и мумия встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара...