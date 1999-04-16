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The Mummy

Мумия, 1999

1999 / США
8.3 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тысячи лет назад, в Древнем Египте, вельможа по имени Имхотеп был приговорен к страшной смертной казни за то, что посмел соблазнить наложницу фараона Анк Су Намун. На протяжении многих веков гробница проклятого Имхотепа оберегалась орденом меджаев, но в начале ХХ века искатели древних сокровищ, ведомые капитаном Риком О'Коннелом, потревожили многовековой покой усопшего. Мумия встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара…

  • За исключением набедренной повязки и нескольких украшений, наряд Патрисии Веласкес, сыгравшей Анк Су Намун, состоял из краски, на нанесение которой уходило четыре часа.
  • Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок сцены повешения Рика. Рэйчел Вайс вспоминала: “Он перестал дышать, и его пришлось реанимировать”. 
  • По неизвестной причине, все верблюды на съемочной площадке ненавидели актера Кевина Дж. О'Коннора. 
  • Белая ночная рубашка, в которой была Эвелин во время нападения на корабль, намокла и стала практически прозрачной. Ее пришлось дополнительно красить в белый цвет на этапе постпроизводства, чтобы сохранить фильму рейтинг PG-13. 
  • Чтобы фонетически верно воспроизвести древнеегипетский язык был приглашен египтолог. 
  • Первоначально голос за кадром в начале картины должен был принадлежать Имхотепу. Затем режиссер Стивен Соммерс понял, что Имхотеп не может говорить по-английски и отдал эти слова Ардету Бэю.

На бескрайних просторах египетской пустыни компания сорвиголов разных национальностей рыщет в поисках несметных сокровищ фараона, над которыми тяготеет жуткое древнее проклятие. Рядом с кладом покоится мумия коварного жреца, жестоко казненного за ужасное убийство могущественного правителя Египта. Золотоискатели потревожили многовековой покой гробницы, и мумия встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара...

8.3 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 1 июля 1999
Премьера в мире 16 апреля 1999
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Соммерс
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Джон Ханна
Джон Ханна
Арнольд Вослу
Кевин Дж. О’Коннор
Кевин Дж. О’Коннор
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