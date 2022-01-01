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Волшебная история Жасмин
Киноафиша Фильмы Волшебная история Жасмин
Jasmine's Enchanted Tales: Journey of a Princess

Волшебная история Жасмин, 1994

1994 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Устраивайтесь поудобнее на волшебном ковре-самолете и отправляйтесь вместе с Принцессой Жасмин в увлекательное путешествие в мир веселья, дружбы и волшебства. Мультфильм состоит из трех новелл об Аладдине и Принцессе Жасмин. В истории "Все Просто, Дорогая Жасмин", Жасмин приходится противостоять хитрой русалке, которой понравился Аладдин. В "Саду Зла" Жасмин, Аладдин, Джини и Султан раскроют самый главный секрет магической силы. И наконец Жасмин узнает "Каково Быть Крысой", превратившись в уличную крысу и оказавшись по ту сторону дворцовых стен.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 5 сентября 1994
Премьера в мире 5 сентября 1994
Возраст 0+
Режиссер
Алан Заслов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Волшебная история Жасмин 1 постер
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