Волшебная история Жасмин, 1994

Устраивайтесь поудобнее на волшебном ковре-самолете и отправляйтесь вместе с Принцессой Жасмин в увлекательное путешествие в мир веселья, дружбы и волшебства. Мультфильм состоит из трех новелл об Аладдине и Принцессе Жасмин. В истории "Все Просто, Дорогая Жасмин", Жасмин приходится противостоять хитрой русалке, которой понравился Аладдин. В "Саду Зла" Жасмин, Аладдин, Джини и Султан раскроют самый главный секрет магической силы. И наконец Жасмин узнает "Каково Быть Крысой", превратившись в уличную крысу и оказавшись по ту сторону дворцовых стен.