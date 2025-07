Страна Германия / Великобритания / Испания

Продолжительность 1 час 31 минута

Год выпуска 2004

Премьера в мире 18 марта 2004

MPAA PG

Сборы в мире $2 844 511

Производство Ambient Entertainment GmbH, Recorded Picture Company (RPC), Morena Films

Другие названия

Back to Gaya, Boo, Zino & the Snurks, A Terra Encantada de Gaya, Az elveszett kristály nyomában, Back to Gaya - Pequenos Heróis, En busca de la piedra mágica, Gaya, Gaya'ya Dönüş, Le monde fabuleux de Gaya, Magiczny kamień, Mikroi iroes! Oi peripeteies ton Boo kai Zino, Nel magico mondo di Gaya, Sugrįžimas į Gają, The Snurks, Tierra mágica, Zurück nach Gaya, Возвращение в Гайю