Команда спасателей в составе двух храбрых мышей отправляется на поиски пропавшей сироты по имени Пенни. Все начинается, когда бутылочное письмо Пенни с просьбой о помощи выбрасывается на берег и попадает в руки осторожному и хитрому Бернарду и его обаятельной помощнице Мисс Бианке. Прочитав письмо спасатели не раздумывая отправились выручать Пенни, схваченную отвратительной Мадам Медузой. Но вначале Бернарду и Бианке нужно избежать острых как бритва зубов ручных крокодилов Медузы и проявить массу изобретательности, чтобы наконец достичь цели.
|19 июня 1977
|Россия
|0+
|17 сентября 1987
|Австралия
|14 июля 1977
|Аргентина
|29 июня 1990
|Бразилия
|20 октября 1983
|Великобритания
|11 июня 2007
|Венгрия
|7 декабря 1984
|Германия
|22 декабря 1977
|Гонконг
|2 декабря 1978
|Греция
|26 декабря 1978
|Дания
|14 июля 1978
|Ирландия
|25 ноября 1977
|Испания
|24 декабря 1984
|Италия
|19 июня 1977
|Казахстан
|21 декабря 1978
|Колумбия
|3 августа 1977
|Мексика
|17 декабря 1987
|Нидерланды
|9 июля 1978
|Новая Зеландия
|26 декабря 1978
|Норвегия
|11 ноября 1977
|Польша
|AL
|27 июля 1977
|Португалия
|20 декабря 2019
|США
|5 января 1979
|Сингапур
|19 июня 1977
|Украина
|29 июня 1978
|Уругвай
|22 декабря 1978
|Финляндия
|2 декабря 1987
|Франция
|2 декабря 1978
|Швеция
|19 декабря 1981
|Япония