Постер мультфильма Спасатели
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Спасатели

Спасатели

The Rescuers 18+


О фильме

Команда спасателей в составе двух храбрых мышей отправляется на поиски пропавшей сироты по имени Пенни. Все начинается, когда бутылочное письмо Пенни с просьбой о помощи выбрасывается на берег и попадает в руки осторожному и хитрому Бернарду и его обаятельной помощнице Мисс Бианке. Прочитав письмо спасатели не раздумывая отправились выручать Пенни, схваченную отвратительной Мадам Медузой. Но вначале Бернарду и Бианке нужно избежать острых как бритва зубов ручных крокодилов Медузы и проявить массу изобретательности, чтобы наконец достичь цели.

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1977
Премьера онлайн 1 марта 1997
Премьера в мире 19 июня 1977
Дата выхода
19 июня 1977 Россия 0+
17 сентября 1987 Австралия
14 июля 1977 Аргентина
29 июня 1990 Бразилия
20 октября 1983 Великобритания
11 июня 2007 Венгрия
7 декабря 1984 Германия
22 декабря 1977 Гонконг
2 декабря 1978 Греция
26 декабря 1978 Дания
14 июля 1978 Ирландия
25 ноября 1977 Испания
24 декабря 1984 Италия
19 июня 1977 Казахстан
21 декабря 1978 Колумбия
3 августа 1977 Мексика
17 декабря 1987 Нидерланды
9 июля 1978 Новая Зеландия
26 декабря 1978 Норвегия
11 ноября 1977 Польша AL
27 июля 1977 Португалия
20 декабря 2019 США
5 января 1979 Сингапур
19 июня 1977 Украина
29 июня 1978 Уругвай
22 декабря 1978 Финляндия
2 декабря 1987 Франция
2 декабря 1978 Швеция
19 декабря 1981 Япония
MPAA G
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $71 215 989
Производство Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Другие названия
The Rescuers, Bernardo y Bianca, Spasioci, Спасатели, Bernard & Bianca, Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei, De reddertjes, Les Aventures de Bernard et Bianca, Pelastuspartio Bernard & Bianca, A mentőcsapat, As Aventuras de Bernardo e Bianca, Bernard & Bianca: Kommandos tis sotirias, Bernard i Bianka, Bernard ja Bianca, Bernard och Bianca, Bernard og Bianca, Bernard und Bianca, Bernard und Bianca: Albatros-Airlines, Bernard VeBianca, Bernardo e Bianca, Bernardo e Bianca em Missão Secreta, Bernardo y Bianca al rescate, Bernardo y Bianca: Al rescate, Bianca's Great Adventure, Đội Cứu Hộ, Els rescatadors, Gelbėtojai, HaMetzilim HaKtanim, Harpatkaot Bernard VeBianca, Le avventure di Bianca e Bernie, Los rescatadores, Musepatruljen Bernard & Bianca, Nejatgaran, Qutqaruvchilar, The Rescuers at Devil's Bayou, Xilasedicilər, Záchranári, Záchranáři, Μπερνάρ και Μπιάνκα: Κομμάντος της σωτηρίας, Құтқарушылар, Рятувальники, Спасителите, ビアンカの大冒険, 救難小英雄
Режиссер
Джон Лоунсбери
В ролях
Боб Ньюхарт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спасатели
Спасатели в Австралии 6.7
Спасатели в Австралии (1990)
Великий мышиный сыщик 7.2
Великий мышиный сыщик (1986)
Секрет Н.И.М.Х. 7.7
Секрет Н.И.М.Х. (1982)
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром (2007)
Зачарованная 7.3
Зачарованная (2007)
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка (2004)
Приключения Флика 7.2
Приключения Флика (1998)
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры (1952)
Кинг Конг 8.0
Кинг Конг (1933)
Не бей копытом 5.7
Не бей копытом (2004)
Фантазия 2000 7.1
Фантазия 2000 (1999)
Долина папоротников: Последний тропический лес 6.8
Долина папоротников: Последний тропический лес (1992)
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу
Полнометражные мультфильмы про животных Полнометражные мультфильмы про животных

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Rufus Вера — это синяя птица, которую мы видим издалека. Она настоящая и так же верна, как первая вечерняя звезда, её не потрогаешь, не купишь и не завернёшь плотно, но она есть, и всё получается как надо.
Penny Её не потрогаешь, не купишь и не завернёшь плотно, но она есть, и всё получается как надо. Но кто меня усыновит, тот должен взять и Тедди.
Rufus Они его полюбят! Он же почти не ест, да?
Кадры из мультфильма
