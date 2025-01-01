По сказке Аркадия Гайдара "О Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове".
"В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш...
Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.
Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию...
Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш"
|18 августа 1964
|Россия
|6+
|25 августа 1965
|СССР