По сказке Аркадия Гайдара "О Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове".

"В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш...

Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.

Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию...

Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш"