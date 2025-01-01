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Постер фильма Сказка о Мальчише-Кибальчише
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Киноафиша Фильмы Сказка о Мальчише-Кибальчише

Сказка о Мальчише-Кибальчише

Skazka o Malchishe-Kibalchishe 18+
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О фильме

По сказке Аркадия Гайдара "О Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове".

"В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш...
Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.
Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию...
Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш"

Страна СССР
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 18 августа 1964
Дата выхода
18 августа 1964 Россия 6+
25 августа 1965 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Skazka o Malchishe-Kibalchishe, Сказка о Мальчише-Кибальчише
Режиссер
Евгений Шерстобитов
В ролях
Сергей Остапенко
Анатолий Юрченко
Сергей Сибель
Юрий Лавров
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 16 голосов
6.9 IMDb
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Сказка о Мальчише-Кибальчише

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