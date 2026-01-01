Оповещения от Киноафиши
Слезы капали

Слезы капали

Tears Were Falling 18+
О фильме

Уникальный талант Георгия Данелия состоит прежде всего в том, что ему удается о самых сложных вещах говорить просто, убедительно и занимательно. При этом невзыскательный зритель, считывая самый поверхностный сюжетный слой картины, бывает не менее удовлетворен фильмом, чем зритель наиболее требовательный и изощренный, разглядевший там же невидимые иному глубины. С одной стороны, это умение обеспечило режиссеру высокую «проходимость» через инстанции всех его фильмов, за исключением чисто сатирической ленты «Тридцать три». С другой – возможность высказаться на любые темы. Вот и этот сказочный сюжет можно трактовать совсем по-иному: а что, если товарищ Васин по-настоящему прозрел и увидел вокруг себя «свинцовые мерзости» советского быта, затягивающую всех трясину мелочного мещанства, обывательства и жлобства? Но вот он заплакал, утратил способность видеть действительность как она есть – и все опять потекло по старому…
В сценарии использованы мотивы популярной сказки о злом тролле, разбившем волшебное зеркало. С тех пор, если осколок этого зеркала попадал кому-нибудь в глаз, то его видение мира резко изменялось: все виделось в мрачном свете. Однажды такой осколок попал в глаз скромному труженику ЖЭКа товарищу Васину, любящему мужу и отцу. И тут он увидел все вокруг в новом свете: жена подхалимничает начальству, невестка недовольна маленькой квартирой, его заместительница подсиживает начальника, подчиненные работают спустя рукава и всем на всех наплевать. Остается только повеситься…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 15 января 1983
Дата выхода
15 января 1983 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Slyozy kapali, Слёзы капали, Könnycseppek, Łzy płynęły, Slzy padaly, Tears Were Falling
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Ия Саввина
Ия Саввина
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Ольга Машная
Ольга Машная
Александра Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

