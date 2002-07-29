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Signs

Знаки, 2002

2002 / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды утром бывший священник Грэм Хесс, живущий на ферме вместе со своими детьми и братом, обнаруживает на кукурузном поле огромные идеально ровные 150-метровые круги. Вскоре как в окрестностях, так и во многих других местах по всей планете начинают происходить странные явления. Появляются слухи о нападениях пришельцев. Хесс начинает собственное расследование происходящего, даже не подозревая, какие пугающие ответы он получит на свои вопросы.

  • Оформление книги об инопланетянах было сделано дочерью режиссера М. Найта Шьямалана, Салекой Шьямалан.
  • Хоакин Феникс заменил Марка Руффало, которому пришлось отказаться от роли из-за опухоли мозга. Позже выяснилось, что опухоль у актера была доброкачественной.
  • Для ускорения роста кукурузы перед съемками использовалась особая инновационная техника полива растений. 
  • На полях были сделаны настоящие круги, поскольку М. Найт Шьямалан не любит использовать компьютерную графику.
  • Режиссер хотел видеть в роли Грэма именно Мела Гибсона, потому что считает, что Гибсон на самом деле выглядит как человек, способный защитить свою семью любой ценой. 
  • «Бразильское видео» снял на домашнюю видеокамеру сам М. Найт Шьямалан.
  • М. Найт Шьямалан подумывал назвать фильм «Вестник пришельцев» или «Посетители», прежде чем остановился на названии «Знаки». 

В семье священника Грэма Хесса случается несчастье – погибает в автокатастрофе его жена. Хесс, будучи отцом двоих детей, в знак протеста против Бога, отказывается от сана и запрещает бывшим прихожанам называть себя преподобным отцом. Отныне Хесс – просто фермер, который занимается хозяйством и воспитывает детей. Вскоре после этой трагедии к Хессу приезжает его младший брат Меррилл, бывший бейсболист, чтобы помочь убирать урожай. Однажды утром дети обнаруживают на поле Хесса загадочные "злаковые круги" Хесс удивлен и возмущен, думая, что это дурацкая выходка какого-то шутника. Но вскоре эту версию приходится отбросить. С нашими героями происходят все новые и новые загадочные и необъяснимые события, сам Грэм Хесс начинает видеть и слышать странные вещи. Но ужаснее всего то, что по мере раскрытия секретов Хессу и его семье грозит все большая и большая опасность. Выходить из дома опасно, а оставаться в нем – еще опаснее...

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 17 октября 2002
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 29 июля 2002
Возраст 12+
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Рори Калкин
Рори Калкин
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Черри Джоунс
Все актеры и съемочная группа
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«Самое страшное для меня – быть обыкновенным». М. Найт Шьямалан З Н А К - признак, примета, отличие; предзнаменование; предвестие; чувственное доказательство, свидетельство; чувственное изъявление, обнаружение чего-либо… Завязка. Семья феремера Грэма Хэсса (Мэл Гибсон) из Пенсильвании, недавно перенесшая ужасную потерю – погибла жена и мать двоих детей, обнаруживает на своих полях загадочные Знаки. Глава семьи и его младший брат Меррилл Хэсс (Хоакин Феникс) переполняются решимостью поймать…
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Нина 2 апреля 2015, 12:51
Фильм оченгь скучный. Много морализаторства. Экшена никакого. Инопланетянин появился только 1 раз.
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