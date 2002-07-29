Знаки, 2002

В семье священника Грэма Хесса случается несчастье – погибает в автокатастрофе его жена. Хесс, будучи отцом двоих детей, в знак протеста против Бога, отказывается от сана и запрещает бывшим прихожанам называть себя преподобным отцом. Отныне Хесс – просто фермер, который занимается хозяйством и воспитывает детей. Вскоре после этой трагедии к Хессу приезжает его младший брат Меррилл, бывший бейсболист, чтобы помочь убирать урожай. Однажды утром дети обнаруживают на поле Хесса загадочные "злаковые круги" Хесс удивлен и возмущен, думая, что это дурацкая выходка какого-то шутника. Но вскоре эту версию приходится отбросить. С нашими героями происходят все новые и новые загадочные и необъяснимые события, сам Грэм Хесс начинает видеть и слышать странные вещи. Но ужаснее всего то, что по мере раскрытия секретов Хессу и его семье грозит все большая и большая опасность. Выходить из дома опасно, а оставаться в нем – еще опаснее...