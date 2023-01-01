Варвара-краса, длинная коса, 1969

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей. Отправился однажды он в поход по своим землям, да попал неожиданно в плен к подводному царю Чуду-Юду. Взмолился Еремей, чтобы отпустил его морской владыка, и тот, по счастью, согласился, но при одном условии: пленник должен отдать ему то, чего в своем царстве не знает. Так уж получилось, что в отсутствие мужа царица родила ему сына. А поскольку об этом Еремей не знал, то, выходит, наследника он и должен Чуду-Юду отдать, как только парню 18 лет исполнится. Думал Еремей, думал, и решил вместо царевича Чуду-Юду сына рыбака подсунуть…
Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение - такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.
Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей - рыбацкий сын - и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо. В этой киносказке много замечательных приключений, волшебных превращений, веселого настроения...