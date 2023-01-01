Варвара-краса, длинная коса, 1969

Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение - такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.

Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей - рыбацкий сын - и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо. В этой киносказке много замечательных приключений, волшебных превращений, веселого настроения...