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Варвара-краса, длинная коса Варвара-краса, длинная коса
Киноафиша Фильмы Варвара-краса, длинная коса

Варвара-краса, длинная коса, 1969

1969 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей. Отправился однажды он в поход по своим землям, да попал неожиданно в плен к подводному царю Чуду-Юду. Взмолился Еремей, чтобы отпустил его морской владыка, и тот, по счастью, согласился, но при одном условии: пленник должен отдать ему то, чего в своем царстве не знает. Так уж получилось, что в отсутствие мужа царица родила ему сына. А поскольку об этом Еремей не знал, то, выходит, наследника он и должен Чуду-Юду отдать, как только парню 18 лет исполнится. Думал Еремей, думал, и решил вместо царевича Чуду-Юду сына рыбака подсунуть…

  • В основу сценария легла баллада Василия Андреевича Жуковского “Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею”.
  • На роль рыбацкого сына Андрея Елисеевича режиссер и соавтор сценария Александр Роу пригласил Алексея Катышева - молодого актера, сыгравшего в его же картине “Огонь, вода и… медные трубы” (1968). 
  • В роли Варвары, дочери подводного царя, Александр Роу изначально видел юную Наталью Клюеву. В интервью актриса вспоминала, что с известием о пробах Роу позвонил ей накануне 8 марта.
  • Роль Андрея Еремеевича стала дебютом Сергея Николаева на большом экране.

Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение - такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.

Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей - рыбацкий сын - и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо. В этой киносказке много замечательных приключений, волшебных превращений, веселого настроения...

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1969
Премьера в России 30 декабря 1970
Премьера в мире 30 декабря 1970
Возраст 6+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Лидия Королева
Алексей Катышев
Все актеры и съемочная группа
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Варвара-краса, длинная коса

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