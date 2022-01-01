Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке, 1991

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о выходе в прокат О фильме Сказка по мотивам Аленького цветочка. Развернуть 7.5 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 1991 Премьера в России 17 мая 1991 Премьера в мире 17 мая 1991 Возраст 12+ Режиссер Владимир Грамматиков В ролях Екатерина Темникова Руслан Шегуров Владимир Городничев Юлиана Иванова Анастасия Яковлева Все актеры и съемочная группа 1 постер

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