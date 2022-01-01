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Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке, 1991
1991 / Россия
7.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
сказка
семейный
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О фильме
Сказка по мотивам Аленького цветочка.
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7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
1991
Премьера в России
17 мая 1991
Премьера в мире
17 мая 1991
Возраст
12+
Режиссер
Владимир Грамматиков
В ролях
Екатерина Темникова
Руслан Шегуров
Владимир Городничев
Юлиана Иванова
Анастасия Яковлева
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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