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Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Киноафиша Фильмы Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке

Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке, 1991

1991 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Сказка по мотивам Аленького цветочка.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 17 мая 1991
Премьера в мире 17 мая 1991
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Екатерина Темникова
Руслан Шегуров
Владимир Городничев
Юлиана Иванова
Анастасия Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке 1 постер
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