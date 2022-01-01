История китайских призраков, 1987

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 1987 Премьера в мире 18 июля 1987 Режиссер Чин Сю-Тун В ролях Лесли Чун Джои Ван Ма Ву Лау Сю-Мин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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