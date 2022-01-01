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История китайских призраков
Sien nui yau wan
История китайских призраков, 1987
1987 / Гонконг
7.5
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
комедия
сказка
боевик
ужасы
мелодрама
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7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1987
Премьера в мире
18 июля 1987
Режиссер
Чин Сю-Тун
В ролях
Лесли Чун
Джои Ван
Ма Ву
Лау Сю-Мин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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