Юная пионерка Катя, гуляя по полю после школы, случайно срывает чудодейственную Кащееву траву. Ничего не подозревающая девочка приходит в библиотеку, где местная уборщица, оказавшаяся на деле Бабой Ягой, рассказывает ей тайну травы и предлагает расколдовать Василису Прекрасную, заколдованную Кощеем Бессмертным. В этом им берется помочь одноклассник Кати по имени Вася. Захватив с собой волшебную книгу, скрытую под обложкой учебника математики, герои отправляются в полет на метле…
Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что нашла чудодейственную «кащееву траву» и, значит, пришла пора расколдовать Василису Прекрасную.
Об этом девочке поведала старая нянечка — в далеком прошлом Баба-Яга. После чего усадила Катю позади себя на метлу, свистнула в два пальца — и вылетели они в окошко, прихватив волшебную книгу, без которой Кащея никак не одолеть…
|1 сентября 1969
|Россия
|0+
|23 февраля 1976
|СССР