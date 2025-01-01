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Постер фильма Веселое волшебство
Постер фильма Веселое волшебство
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Веселое волшебство

Веселое волшебство

Vesyoloye volshebstvo 18+
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О фильме

Юная пионерка Катя, гуляя по полю после школы, случайно срывает чудодейственную Кащееву траву. Ничего не подозревающая девочка приходит в библиотеку, где местная уборщица, оказавшаяся на деле Бабой Ягой, рассказывает ей тайну травы и предлагает расколдовать Василису Прекрасную, заколдованную Кощеем Бессмертным. В этом им берется помочь одноклассник Кати по имени Вася. Захватив с собой волшебную книгу, скрытую под обложкой учебника математики, герои отправляются в полет на метле…

  • Фильм создан по мотивам детской пьесы Нины Гернет и Григория Ягдфельда «Катя и чудеса». Пьеса писалась в одно время с повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», и ее авторы также пытались в иносказательной форме сказать о проблемах советского человека через сосуществование со сказочными героями. 
  • Режиссером фильма выступил мастер советского детского кино Борис Рыцарев. Этому фильму свойственна особая, характерная для произведений Рыцарева почти балетная пластика, а также использование глубоких мизансцен и комбинированных съемок. 
  • Основные сцены фильма снимались в павильонах Киностудии им. Горького, но для съемок дворца Кощея съемочная группа выехала в Ростов. Натурные съемки велись в Ростовском кремле и окрестностях города. Особенно эффектно были сняты полёты на метле над кремлём и знаменитым Успенским собором, построенным в начале XVI века.

Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что нашла чудодейственную «кащееву траву» и, значит, пришла пора расколдовать Василису Прекрасную.

Об этом девочке поведала старая нянечка — в далеком прошлом Баба-Яга. После чего усадила Катю позади себя на метлу, свистнула в два пальца — и вылетели они в окошко, прихватив волшебную книгу, без которой Кащея никак не одолеть…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 1 сентября 1969
Дата выхода
1 сентября 1969 Россия 0+
23 февраля 1976 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vesyoloye volshebstvo, Весёлое волшебство, Die Hexe Akulina, Die schöne Wassilissa, Happy Magic, Vidám varázslat
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Марина Козодоева
Андрей Войновский
Валентина Сперантова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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