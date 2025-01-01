Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что нашла чудодейственную «кащееву траву» и, значит, пришла пора расколдовать Василису Прекрасную.

Об этом девочке поведала старая нянечка — в далеком прошлом Баба-Яга. После чего усадила Катю позади себя на метлу, свистнула в два пальца — и вылетели они в окошко, прихватив волшебную книгу, без которой Кащея никак не одолеть…