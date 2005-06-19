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Постер фильма Сумасшедшие гонки
6.0
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6.0

Сумасшедшие гонки

, 2005
Herbie Fully Loaded
США / приключения, мелодрама, сказка, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Сумасшедшие гонки
6.0

О фильме

Будучи представителем третьего поколения автогонщиков, Мэгги Пейтон не сомневается, что увлечение этим видом спорта – у нее в крови. Но реализовать свою мечту и принять участие в гонке NASCAR Мэгги мешает запрет ее отца Рэя Пейтона-старшего. Однако когда она окончила колледж, Рэй все же решил подарить ей автомобиль. Приведя дочь на кладбище старых, подержанных машин, он предложил ей выбрать одну из них. Мэгги остановила выбор на старом "ниссане", но в этот момент ее внимание неожиданно привлек ржавый "фольксваген-жук" 1963 года. И Мэгги, к своему удивлению, в итоге выбирает именно его. Готовясь стать спортивной тележурналисткой, она собирается вскоре уехать, однако затем отказывается от этого решения, обнаружив, что Херби (такое прозвище получил ее горбатый автомобильчик) не только способен ездить самостоятельно, но еще и обладает собственным мнением обо всем на свете, в том числе и о ее будущем. И конечно же, Херби и Мэгги становятся участниками гонок NASCAR и даже бьют рекорды.

В ролях

Линдси Лохан
Линдси Лохан
Мэгги Пейтон
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Kevin
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Ray Peyton Jr.
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Trip Murphy
Майкл Китон
Майкл Китон
Ray Peyton Sr.
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Джефф Гордон
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Sally
Джилл Ричи
Charisma
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Crash
Томас Леннон
Томас Леннон
Larry Murphy
Jeremy Roberts
Crazy Dave
Режиссер Анджела Робинсон
Сценарист Томас Леннон, Роберт Бен Гарант, Альфред Гоф, Майлз Миллар
Композитор The Blacksmoke Organisation, Марк Мазерсбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 19 июня 2005
Дата выхода
8 августа 2005 Россия Каскад 12+
23 июня 2005 Австралия
4 августа 2005 Австрия
7 июля 2005 Аргентина
8 августа 2005 Беларусь
27 июля 2005 Бельгия
26 августа 2005 Болгария
15 июля 2005 Бразилия
5 августа 2005 Великобритания
25 августа 2005 Венгрия
4 августа 2005 Германия
4 августа 2005 Гонконг
8 сентября 2005 Греция
19 августа 2005 Дания
21 сентября 2005 Египет
28 июля 2005 Израиль
5 августа 2005 Ирландия
12 августа 2005 Исландия
29 июля 2005 Испания
26 августа 2005 Италия
8 августа 2005 Казахстан
24 июня 2005 Канада
19 августа 2005 Латвия
21 июля 2005 Ливан
22 июля 2005 Мексика
6 июля 2005 Нидерланды
19 августа 2005 Норвегия
29 июля 2005 Панама
22 июля 2005 Польша
4 августа 2005 Португалия
22 июня 2005 США
1 сентября 2005 Сингапур
28 июля 2005 Таиланд
28 октября 2005 Турция
8 августа 2005 Украина
1 июля 2005 Уругвай
13 июля 2005 Филиппины
19 августа 2005 Финляндия
3 августа 2005 Франция
25 августа 2005 Чехия
3 августа 2005 Швейцария
19 августа 2005 Швеция
26 августа 2005 Эстония
12 августа 2005 ЮАР
19 августа 2005 Южная Корея
30 июля 2005 Япония
MPAA G
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $144 146 816
Производство Walt Disney Pictures, Robert Simonds Productions
Другие названия
Herbie: Fully Loaded, Herbie. A toda marcha, Herbie Fully Loaded, Garbi - superbryka, Herbie, Herbie - full tank, Herbie - Il super maggiolino, Herbie 5: Top Speed, Herbie for fuld udblæsning, Herbie fulltankad, Herbie Fully Loaded - Ein toller Käfer startet durch, Herbie Nổi Loạn, Herbie the Love Bug, Herbie: Meu Fusca Turbinado, Herbie: Prego a Fundo, Herbie: Punom brzinom, Herbie: S polnim gasom, Herbie: Tam Gaz, Herbie. A tope, Hērbijs: Pilnā aprīkojumā, Herbis. Lenktynių asas, Katsaridaki gia panta, Kicsi kocsi - Tele a tank, La Coccinelle revient, La Coccinelle tout équipée, Můj auťák Brouk, Riemukupla - Tankki täynnä, Κατσαριδάκι για πάντα, Гербі: божевільні перегони, Сумасшедшие гонки, Хърби: Зареден до дупка, Шалені гонки, ハービー/機械じかけのキューピッド, 金龜車賀比, Herbie VI: Herbie Fully Loaded, Herbie: a toda maquina, Herbie: A toda marcha, Herbie: A Tope, Herbie a Toda Marcha, La coccinelle 5 - la coccinelle revient, Гербі: Шалені перегони, 허비 - 첫 시동을 걸다, The Love Bug 6 - Herbie Fully Loaded, ハービー 機械じかけのキューピッド, Herbie - Fully Loaded

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

Jeff Gordon Эта машина мне подмигнула.
Jimmie Johnson Гоночная машина тебе подмигнула?
Jeff Gordon Клянусь. Машина мне подмигнула.
Jimmie Johnson Ты в порядке? Давление не давит?

Отзывы о фильме

Алёна 2 апреля 2015, 12:51
Я иду 8 августа на первый в городе тест - просмотр.Фильм будут показывать на две недели раньше премьеры.Пошли со мной...✊
Алёна 2 апреля 2015, 12:51
8 и 10 августа 14 00 в Кристалле,билет всего 50 рублей
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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