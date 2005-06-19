Будучи представителем третьего поколения автогонщиков, Мэгги Пейтон не сомневается, что увлечение этим видом спорта – у нее в крови. Но реализовать свою мечту и принять участие в гонке NASCAR Мэгги мешает запрет ее отца Рэя Пейтона-старшего. Однако когда она окончила колледж, Рэй все же решил подарить ей автомобиль. Приведя дочь на кладбище старых, подержанных машин, он предложил ей выбрать одну из них. Мэгги остановила выбор на старом "ниссане", но в этот момент ее внимание неожиданно привлек ржавый "фольксваген-жук" 1963 года. И Мэгги, к своему удивлению, в итоге выбирает именно его. Готовясь стать спортивной тележурналисткой, она собирается вскоре уехать, однако затем отказывается от этого решения, обнаружив, что Херби (такое прозвище получил ее горбатый автомобильчик) не только способен ездить самостоятельно, но еще и обладает собственным мнением обо всем на свете, в том числе и о ее будущем. И конечно же, Херби и Мэгги становятся участниками гонок NASCAR и даже бьют рекорды.