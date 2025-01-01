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Постер фильма Багдадский вор
Постер фильма Багдадский вор
Постер фильма Багдадский вор
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Багдадский вор

Багдадский вор

The Thief of Bagdad 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Злой волшебник Джаффар осуществляет дьявольский план, чтобы отнять королевство у законного правителя принца Ахмада, а заодно получить и красавицу принцессу. Злодей не принял в расчет маленького воришку Абу. Хотя он превратил Абу в собаку, а Ахмада ослепил, друзья находят способы борьбы с чародеем, опираясь на смекалку и хитрость...

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 19 февраля 1940
Дата выхода
26 августа 1949 Австрия 6
10 января 1941 Бразилия
4 августа 1949 Германия
19 февраля 1947 Италия
19 февраля 1940 Канада G
1 марта 1944 СССР
25 декабря 1940 США
9 марта 2023 Чехия
19 апреля 1946 Чехословакия
21 декабря 1951 Япония G
Производство Alexander Korda Films, London Film Productions
Другие названия
The Thief of Bagdad, Der Dieb von Bagdad, Le voleur de Bagdad, De dief van Bagdad, El ladron de Bagdad, El ladrón de Bagdad, A bagdadi tolvaj, Bagdadin varas, Bagdadski lopov, Bağdat Hırsızı, El lladre de Bagdad, Il ladro di Bagdad, O kleftis tis Vagdatis, O Ladrão de Bagdá, O Ladrão de Bagdad, Tên Trộm Thành Bagdad, The Thief of Bagdad: An Arabian Fantasy in Technicolor, Tjuven från Bagdad, Tjuven i Bagdad, Tyven fra Bagdad, Tyven i Bagdad, Złodziej z Bagdadu, Ο κλέφτης της Βαγδάτης, Багдадски лопов, Багдадский вор, Багдадський злодій, Багдатският крадец, बगदाद का चोर, バグダッドの盗賊
Режиссер
Майкл Пауэлл
Майкл Пауэлл
Людвиг Бергер
В ролях
Конрад Фейдт
Джун Дюпре
Джон Джастин
Майлз Маллесон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Багдадский вор
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