Злой волшебник Джаффар осуществляет дьявольский план, чтобы отнять королевство у законного правителя принца Ахмада, а заодно получить и красавицу принцессу. Злодей не принял в расчет маленького воришку Абу. Хотя он превратил Абу в собаку, а Ахмада ослепил, друзья находят способы борьбы с чародеем, опираясь на смекалку и хитрость...
|26 августа 1949
|Австрия
|6
|10 января 1941
|Бразилия
|4 августа 1949
|Германия
|19 февраля 1947
|Италия
|19 февраля 1940
|Канада
|G
|1 марта 1944
|СССР
|25 декабря 1940
|США
|9 марта 2023
|Чехия
|19 апреля 1946
|Чехословакия
|21 декабря 1951
|Япония
|G