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Новая рождественская сказка Новая рождественская сказка
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Новая рождественская сказка, 1988

1988 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Наступило Рождество… Но, к сожалению, волшебная сила этого чудесного праздника не в силах растопить лед в сердцах некоторых абсолютно черствых и самодовольных личностей. К числу подобных неисправимых типов относится и герой этой картины — магнат Фрэнк Кросс. Он богат, всесилен и абсолютно равнодушен ко всему, кроме собственных денег. Кросс — владелец собственного телеканала, безжалостный и хладнокровный бизнесмен, с очень жестоким чувством юмора. В общем, Фрэнк — один из тех парней, которые запросто могут испортить вам замечательный праздник. Таких людей, понятное дело, надо воспитывать, и чем быстрей, тем лучше. Ради такого случая в игру включаются сверхъестественные силы. В рождественскую ночь перевоспитанием Фрэнка займутся специально подобранные для этого существа. А именно:призрак прошлого — веселый таксист из ада; призрак настоящего — современная, задорная фея без комплексов, использующая методы рукопашного боя и ужасный, немногословный посланник будущего, с черепом, вместо лица…

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1988
Премьера в России 17 ноября 1988
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 17 ноября 1988
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Карен Аллен
Джон Форсайт
Джон Гловер
Джон Гловер
Дэвид Джонхансен
Все актеры и съемочная группа
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Новая рождественская сказка
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