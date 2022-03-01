Новая рождественская сказка, 1988

Наступило Рождество… Но, к сожалению, волшебная сила этого чудесного праздника не в силах растопить лед в сердцах некоторых абсолютно черствых и самодовольных личностей. К числу подобных неисправимых типов относится и герой этой картины — магнат Фрэнк Кросс. Он богат, всесилен и абсолютно равнодушен ко всему, кроме собственных денег. Кросс — владелец собственного телеканала, безжалостный и хладнокровный бизнесмен, с очень жестоким чувством юмора. В общем, Фрэнк — один из тех парней, которые запросто могут испортить вам замечательный праздник. Таких людей, понятное дело, надо воспитывать, и чем быстрей, тем лучше. Ради такого случая в игру включаются сверхъестественные силы. В рождественскую ночь перевоспитанием Фрэнка займутся специально подобранные для этого существа. А именно:призрак прошлого — веселый таксист из ада; призрак настоящего — современная, задорная фея без комплексов, использующая методы рукопашного боя и ужасный, немногословный посланник будущего, с черепом, вместо лица…