Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конек-горбунок Конек-горбунок
Киноафиша Фильмы Конек-горбунок

Конек-горбунок, 1941

1941 / СССР
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

У крестьянского сына Ивана и царя Афрона есть одно общее – страсть к родственнице Месяца, сказочной царевне Заре-Зарянице. Чтобы найти возлюбленную и завоевать ее сердце, Иван ловит могучую кобылу, в гриве которой находит перо Жар-птицы. Кобыла отдает ему трех своих жеребят, двое из которых становятся лучшими конями, а третий, Конек-Горбунок, обладает речью, острым умом и волшебными способностями. Теперь герой готов отправиться в путешествие и добраться до Зари, но именно в этот момент ее корабль попадает в желудок Чуда-юда Рыбы-кита. Теперь Ивану предстоит обмануть Афрона, спуститься на дно морское и вызволить красавицу из плена морского царя…

  • Для Александра Роу, самого видного советского режиссера сказочных фильмов, это была лишь третья картина. Кроме того, на его плечи пала ответственная задача: снять первый в советской истории цветной фэнтезийный фильм. Новаторская в те времена, но примитивная технология «бипак» позволяла оперировать всего двумя цветами. Чтобы оправдать эти недостатки, Роу тщательно проработал палитру фильма. 
  • Для съемок сцен в подводном царстве использовались сложнейшие масштабные и сверхреалистичные декорации, а также комбинированные съемки.

По мотивам одноименной сказки в стихах Петра Ершова. Сказка об Иванушке-дурачке, его верном друге чудесном Коньке-Горбунке, способном выполнять любые желания. Жизнь Иванушки после встречи с Горбунком замечательным образом изменилась, он попал ко двору, добыл для старого царя невесту, искупался в кипящем молоке и женился на той, которую сам и заслужил.

6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1941
Премьера в России 31 июля 1941
Премьера в мире 31 июля 1941
Возраст 18+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Петр Алейников
Марина Ковалева
В. Гут
Н. Урусова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок (1975)
7.7
Золотые Рога
Золотые Рога (1972)
7.1764708
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса (1969)
8.083333
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане (1966)
7.8333335
Морозко
Морозко (1964)
8
Королевство Кривых Зеркал
Королевство Кривых Зеркал (1963)
7.866667
Марья-искусница
Марья-искусница (1959)
7.882353
Старик Хоттабыч
Старик Хоттабыч (1956)
6.909091
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок (1947)
7.5
Каменный цветок
Каменный цветок (1946)
7.1538463
Василиса прекрасная
Василиса прекрасная (1939)
8.2
По щучьему веленью
По щучьему веленью (1938)
7.2
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Морозко» Фильмы похожие на «Морозко»
Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Советские сказки для детей Советские сказки для детей
Фильмы про добрые дела Фильмы про добрые дела
Фильмы про дружбу Фильмы про дружбу
Фильмы про друзей Фильмы про друзей
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези
Постер фильма Конек-горбунок 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Смотрите за 1

Конек-горбунок смотреть онлайн

Конек-горбунок
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Золотые Рога
 
Варвара-краса, длинная коса
 
Морозко
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
«Мерзость какая»: накачавшая губы дочь Даны Борисовой поплатилась за честность
«Напивается и дерется с медведем»: самый «русский» фильм глазами иностранцев
Осталось три удачных дня, чтобы родить богатыря: когда лучше всего зачать ребенка в августе 2023
«Когда же все это закончится»: Костомаров обрек жену на очередные мучения
Овдовевшую Гурцкую высмеяли звезды ТВ: нормальным людям будет не до смеха
Тест: насколько вы сообразительны?
Вовсе не Лещенко: настоящая фамилия певца состоит из пяти букв
Тусовщицу Кэт из «Брата» не узнать: вот как сегодня выглядит любимица Балабанова
Без изъянов: женщины с этими именами идеальны во всем
Белокурая невеста, озеро Комо: Ургант удачно устроился за границей
Звезда «Блестящих» показала пышные формы в бикини: под горячим видео задают один вопрос
Сразу 4 знака зодиака с 1 сентября ждет белая полоса: может, и ваш в списке?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше