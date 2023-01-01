Конек-горбунок, 1941

У крестьянского сына Ивана и царя Афрона есть одно общее – страсть к родственнице Месяца, сказочной царевне Заре-Зарянице. Чтобы найти возлюбленную и завоевать ее сердце, Иван ловит могучую кобылу, в гриве которой находит перо Жар-птицы. Кобыла отдает ему трех своих жеребят, двое из которых становятся лучшими конями, а третий, Конек-Горбунок, обладает речью, острым умом и волшебными способностями. Теперь герой готов отправиться в путешествие и добраться до Зари, но именно в этот момент ее корабль попадает в желудок Чуда-юда Рыбы-кита. Теперь Ивану предстоит обмануть Афрона, спуститься на дно морское и вызволить красавицу из плена морского царя…