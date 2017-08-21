Очаровательная и блестящая Янина Жеймо в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца. Основа сюжета - старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой мачехе и ленивых сестрах. Разумеется, Шварцем переработанный и оживленный до уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая сатира.

До сих пор этот нежный и добрый фильм продолжает радовать и удивлять больших и маленьких. А вы попробуйте не удивиться тому, что к вам в гости приходит волшебница со своим очаровательным пажом и мановением волшебной палочки превращает ваше рубище в бальное платье, а ваши опорки в хрустальные башмачки. Попробуйте просто и естественно усесться в золоченую тыкву, запряженную мышами, и в этой карете поехать на бал к королю. Попробуйте, наконец, танцевать со сказочным королем и влюбиться в волшебного принца.