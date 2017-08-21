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Постер фильма Золушка
7.8
Золушка - Отрывок
Киноафиша Фильмы Золушка
7.8

Золушка

, 1947
Zolushka
СССР / сказка, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Золушка
7.8
Золушка - Отрывок
Золушка  Отрывок

О фильме

Очаровательная и блестящая Янина Жеймо в фильме-сказке по пьесе Евгения Шварца. Основа сюжета - старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой мачехе и ленивых сестрах. Разумеется, Шварцем переработанный и оживленный до уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая сатира.

До сих пор этот нежный и добрый фильм продолжает радовать и удивлять больших и маленьких. А вы попробуйте не удивиться тому, что к вам в гости приходит волшебница со своим очаровательным пажом и мановением волшебной палочки превращает ваше рубище в бальное платье, а ваши опорки в хрустальные башмачки. Попробуйте просто и естественно усесться в золоченую тыкву, запряженную мышами, и в этой карете поехать на бал к королю. Попробуйте, наконец, танцевать со сказочным королем и влюбиться в волшебного принца.

В ролях

Янина Жеймо
Золушка
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Принц
Эраст Гарин
Эраст Гарин
King
Фаина Раневская
Фаина Раневская
Stepmother
Елена Юнгер
Daughter
Тамара Сезеневская
Daughter
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Forester
Александр Румнев
Pas de Trois
Варвара Мясникова
Fairy
Игорь Клименков
Page
Режиссер Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
Сценарист Евгений Львович Шварц
Композитор Антонио Эммануилович Спадавеккиа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в мире 16 мая 1947
Дата выхода
16 мая 1947 СССР
7 ноября 1947 Чехословакия
MPAA G
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Zolushka, Cenicienta, Cinderella, Золушка, Aschenbrödel, Askepott, Askungen, Cenușăreasa în țara basmelor, Cinderela, Cô Bé Lọ Lem, Das Aschenbrödel, Hamupipőke, Kopciuszek, Le conte de Cendrillon, Popelka, Popoluška, Russian Cinderella, Tuhkatriinu, Tuhkimo, Попелюшка, シンデレラ姫（1947）, Cenușăreasa, Մոխրոտը, سیندرل, Pelenė, Pelnrušķīte

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 23 голоса
7.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  558 В жанре «сказка»  28 В жанре «семейный»  65 В фильмах СССР  44 В фильмах 1947 года  2
Обновлено 16 декабря 2024

Трейлеры фильма

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Золушка - Отрывок
Золушка Отрывок
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Цитаты

King [к принцу] Почему ты молчишь?
Prince [Влюблённый в Золушку] Не могу.
King [к Золушке] Не верь ему, он умеет говорить! Очень хорошо говорит. Даже стихи читает.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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Показ отреставрированной версии фильма «Золушка» в киноцентре «Родина»
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