Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961

Кузнец Вакула в свободное время занимается малеваньем и считается лучшим живописцем в округе. А еще кузнец влюблён в красавицу Оксану, дочь местного казака Чуба. Однажды намалевав на церковной стене картину сожжения чёрта, кузнец разгневал нечистого и тот затаил обиду.

В ночь перед Рождеством Чуб с кумом собираются к дьяку. Дабы насолить кузнецу, черт крадёт месяц. Он надеется, что в темени казак не покинет дом и Вакула не увидит Оксану. Сквозь ночь и метель Чуб уходит, и кузнец оказывается у возлюбленной. В обмен на царские черевички Оксана обещает выйти замуж за Вакулу.

Чтобы заполучить возлюбленную, Вакуле необходимо добраться в Петербург к самой царице. На пути к нему присоединятся нечистый, а времени успеть к Рождеству.