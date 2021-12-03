Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961

Действие фильма происходит в украинской деревне Диканьке. Молодой кузнец Вакула, без памяти влюбленный в дочь казака Чуба Оксану, получает от нее отказ за отказом. В конце концов Оксана обещает пойти за него замуж, если он принесет ей черевички, которые носит сама царица Екатерина. В конец отчаявшись, кузнец решает утопиться, но потом вспоминает про Пузатого Пацюка, нечистую силу, обитающую в их деревне. По совету Пацюка Вакула находит у себя в мешке черта, на котором он отправляется в Петербург, во дворец императрицы… Сможет ли герой заполучить сердце Оксаны?
Кузнец Вакула в свободное время занимается малеваньем и считается лучшим живописцем в округе. А еще кузнец влюблён в красавицу Оксану, дочь местного казака Чуба. Однажды намалевав на церковной стене картину сожжения чёрта, кузнец разгневал нечистого и тот затаил обиду.
В ночь перед Рождеством Чуб с кумом собираются к дьяку. Дабы насолить кузнецу, черт крадёт месяц. Он надеется, что в темени казак не покинет дом и Вакула не увидит Оксану. Сквозь ночь и метель Чуб уходит, и кузнец оказывается у возлюбленной. В обмен на царские черевички Оксана обещает выйти замуж за Вакулу.
Чтобы заполучить возлюбленную, Вакуле необходимо добраться в Петербург к самой царице. На пути к нему присоединятся нечистый, а времени успеть к Рождеству.