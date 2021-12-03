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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
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A Night Before Christmas

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961

1961 / СССР
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в украинской деревне Диканьке. Молодой кузнец Вакула, без памяти влюбленный в дочь казака Чуба Оксану, получает от нее отказ за отказом. В конце концов Оксана обещает пойти за него замуж, если он принесет ей черевички, которые носит сама царица Екатерина. В конец отчаявшись, кузнец решает утопиться, но потом вспоминает про Пузатого Пацюка, нечистую силу, обитающую в их деревне. По совету Пацюка Вакула находит у себя в мешке черта, на котором он отправляется в Петербург, во дворец императрицы… Сможет ли герой заполучить сердце Оксаны?

  • Лента имеет двойное название из-за цензуры Госкино: сперва чиновники запретили постановщику Александру Роу создание фильма с религиозным названием, поэтому «Ночь перед рождеством» была переименована в «Вечера на хуторе близ Диканьки», а после премьеры фильм и вовсе положили на полку. 
  • Первоначально картину планировали снимать в самой Диканьке, где цикл писался и самим Гоголем, но вскоре стало понятно, что съемочный график этого не позволяет, и съемки перенесли на север, недалеко от Кировска, где в крохотном поселке художники и декораторы соорудили миниатюрный вариант настоящей украинской деревни. 
  • Финальные сцены с участием императрицы Екатерины II действительно снимались в Зимнем дворце Эрмитажа. Съемки проходили по ночам, чтобы не мешать посетителям.

Кузнец Вакула в свободное время занимается малеваньем и считается лучшим живописцем в округе. А еще кузнец влюблён в красавицу Оксану, дочь местного казака Чуба. Однажды намалевав на церковной стене картину сожжения чёрта, кузнец разгневал нечистого и тот затаил обиду.

В ночь перед Рождеством Чуб с кумом собираются к дьяку. Дабы насолить кузнецу, черт крадёт месяц. Он надеется, что в темени казак не покинет дом и Вакула не увидит Оксану. Сквозь ночь и метель Чуб уходит, и кузнец оказывается у возлюбленной. В обмен на царские черевички Оксана обещает выйти замуж за Вакулу.

Чтобы заполучить возлюбленную, Вакуле необходимо добраться в Петербург к самой царице. На пути к нему присоединятся нечистый, а времени успеть к Рождеству.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1961
Премьера в России 15 декабря 1961
Премьера в мире 15 декабря 1961
Возраст 12+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Александр Хвыля
Людмила Мызникова
Юрий Тавров
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Юрий Чекулаев
Все актеры и съемочная группа
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством смотреть онлайн

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
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3 декабря 2021 18:52
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