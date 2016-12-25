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Волшебный кубок Роррима Бо 3D Волшебный кубок Роррима Бо 3D
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Волшебный кубок Роррима Бо 3D, 2010

2010 / Россия
7.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Давным-давно жители сказочной страны изгнали в наш мир злую колдунью Вергильду и заточили ее в Волшебный Кубок, где она томилась 500 лет, пока рабочие детского лагеря, готовясь к Новому Году, не нашли его и случайно не открыли. Ослабленная веками неволи, Колдунья вселилась в тело ничего не подозревавшей Старшей Пионервожатой, и теперь чтобы восстановить свои силы и вернуться в волшебную страну – ей необходимы чужие страхи.

А в лагерь как раз приезжают дети, среди которых мальчик Вася, большой любитель рассказывать страшилки и пугать других. Вот только он пока не знает, что все, что он расскажет – станет реальностью и будет помогать Колдунье в ее коварных планах. Тогда на помощь детям приходит Роррим Бо –житель волшебной страны , сын героя, который победил Колдунью много лет назад . Беда лишь в том, что сам Рорри вовсе не такой смелый , как его отец, а боится всего на свете….

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 декабря 2016
Премьера в мире 25 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Екатерина Гроховская
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Александр Ревва
Александр Ревва
Жозефина Карр-Харис
Сергей Харламов
Мария Астахова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волшебный кубок Роррима Бо 3D 1 постер
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