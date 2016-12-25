Волшебный кубок Роррима Бо 3D, 2010

Давным-давно жители сказочной страны изгнали в наш мир злую колдунью Вергильду и заточили ее в Волшебный Кубок, где она томилась 500 лет, пока рабочие детского лагеря, готовясь к Новому Году, не нашли его и случайно не открыли. Ослабленная веками неволи, Колдунья вселилась в тело ничего не подозревавшей Старшей Пионервожатой, и теперь чтобы восстановить свои силы и вернуться в волшебную страну – ей необходимы чужие страхи.

А в лагерь как раз приезжают дети, среди которых мальчик Вася, большой любитель рассказывать страшилки и пугать других. Вот только он пока не знает, что все, что он расскажет – станет реальностью и будет помогать Колдунье в ее коварных планах. Тогда на помощь детям приходит Роррим Бо –житель волшебной страны , сын героя, который победил Колдунью много лет назад . Беда лишь в том, что сам Рорри вовсе не такой смелый , как его отец, а боится всего на свете….