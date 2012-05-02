Дороти вернулась домой в Канзас, но не перестает думать о стране Оз. Ее тетя Эм, беспокоясь о здоровье девочки, отводит ее к известному доктору. Но Дороти убегает из клиники и вместе с курочкой Биллиной оказывается снова в стране Оз.
Она надеется найти своих друзей в Изумрудном Городе, но оказывается, что их всех похитил Король Ном, а злая ведьма Момби хочет заполучить голову Дороти. Теперь ей вместе с Биллиной, Тик-Током, Джеком Тыквоголовым и другими сказочными персонажами необходимо победить Момби и вернуть на престол законного короля.
|21 июня 1985
|Россия
|12+
|10 июля 1985
|Великобритания
|26 сентября 1985
|Германия
|27 декабря 1985
|Ирландия
|PG
|6 сентября 1985
|Италия
|21 июня 1985
|Казахстан
|9 октября 1985
|Нидерланды
|21 июня 1985
|США
|21 июня 1985
|Украина
|23 октября 1985
|Франция
|29 марта 1986
|Япония