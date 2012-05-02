Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Возвращение в страну Оз
6.8
Киноафиша Фильмы Возвращение в страну Оз
6.8

Возвращение в страну Оз

, 1985
Return to Oz
Великобритания, США / сказка, приключения, семейный / 18+
Постер фильма Возвращение в страну Оз
6.8

О фильме

Дороти вернулась домой в Канзас, но не перестает думать о стране Оз. Ее тетя Эм, беспокоясь о здоровье девочки, отводит ее к известному доктору. Но Дороти убегает из клиники и вместе с курочкой Биллиной оказывается снова в стране Оз.

Она надеется найти своих друзей в Изумрудном Городе, но оказывается, что их всех похитил Король Ном, а злая ведьма Момби хочет заполучить голову Дороти. Теперь ей вместе с Биллиной, Тик-Током, Джеком Тыквоголовым и другими сказочными персонажами необходимо победить Момби и вернуть на престол законного короля.

В ролях

Файруза Балк
Файруза Балк
Дороти
Никол Уильямсон
Король Номов
Джин Марш
Момби
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Тётя Эм
Мэтт Кларк
Uncle Henry
Майкл Сандин
Тик-Ток
Тимоти М. Роуз
Tik-Tok
Шон Баррет
Тик-Ток
Мак Уилсон
Билина
Денис Брайер
Билли
Режиссер Вальтер Мёрч
Сценарист Вальтер Мёрч, Гилл Деннис, Лаймен Фрэнк Баум
Композитор Дэвид Шайр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 2 мая 2012
Премьера в мире 21 июня 1985
Дата выхода
21 июня 1985 Россия 12+
10 июля 1985 Великобритания
26 сентября 1985 Германия
27 декабря 1985 Ирландия PG
6 сентября 1985 Италия
21 июня 1985 Казахстан
9 октября 1985 Нидерланды
21 июня 1985 США
21 июня 1985 Украина
23 октября 1985 Франция
29 марта 1986 Япония
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $11 140 134
Производство Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners II, BMI (No. 9) Ltd.
Другие названия
Return to Oz, Oz, un mundo fantástico, O Mundo Fantástico de Oz, Oz - Eine phantastische Welt, Oz... un mundo fantástico, Bazgasht be Oz, Behazra L'Eretz Ootz, Boзвращение в страну Оз, De wonderlijke wereld van Oz, Nel fantastico mondo di Oz, Oz, Oz - Den fantastiske verden, Oz - En fantastisk värld, Oz, un monde extraordinaire, Oz: Ihmeiden maailma, Oz: Un monde extraordinaire, Oz: Un mundo fantástico, Powrót do krainy Oz, Ritân tû Ozu, The Adventures of the Devil in the Sky, Visszatérés Óz földjére, Επιστροφή στη χώρα του Οζ, Ο μαγικός κόσμος του Οζ, Повернення в країну Оз, Повратак у Оз, रिटर्न टू ऑज़, オズ, 마법의 나라 오즈, Regreso a Oz

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Возвращение в страну Оз

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Возвращение в страну Оз

Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается анимация
2019, Россия
5.0
Оз: Великий и Ужасный
Оз: Великий и Ужасный фэнтези
2013, США
6.0
По следам волшебника
По следам волшебника семейный, фэнтези
2011, США
2.0
Мой братец Бейб
Мой братец Бейб комедия, сказка, семейный
1999, США
4.0
Волшебник изумрудного города семейный, приключения, фэнтези
1994, Россия
5.0
Долина папоротников: Последний тропический лес
Долина папоротников: Последний тропический лес фантастика, мюзикл, семейный, анимация, детский
1992, США / Австралия
6.0
Ведьмы
Ведьмы семейный, фэнтези, ужасы
1990, Великобритания
6.0
Кто подставил кролика Роджера
Кто подставил кролика Роджера криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
8.0
Лабиринт
Лабиринт фэнтези, сказка, мюзикл, семейный, приключения
1986, США / Великобритания
7.0
Американская история
Американская история мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный
1986, США
7.0
Черный котел
Черный котел боевик, приключения, анимация
1985, США
6.0
Бесконечная история
Бесконечная история сказка, приключения, драма
1984, ФРГ / США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше