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Постер фильма Объект любви
5.9
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5.9

Объект любви

, 2003
Love Object
США / комедия, ужасы, сказка, триллер / 18+
Постер фильма Объект любви
5.9

О фильме

Кеннет – скромный клерк в одной из пыльных контор гигантской корпорации. Он умирает от страсти к красотке Лизе, которая будит все его тайные желания. Но он не может даже мечтать о ней, скованный, как наручниками, узкими рамками делового этикета. Все, что остается Кеннету – купить в секс–шопе резиновую куклу.

Ники – вылитая Лиза, но позволит все и готова к самым безумным сексуальным фантазиям Кеннета. Но вот случилось чудо, и Лиза отвечает взаимностью Кеннету. Однако его раздражают «капризы» живой красотки. Он становится настоящим тираном, стремясь превратить живого человека в резиновую сексуальную игрушку. Секс делает из него маньяка…

В ролях

Мелисса Сэйджмиллер
Lisa Bellmer
Рип Торн
Novak
Лайл Кануз
Эллен Грин
Джон Кассини
Джон Кассини
Jason
Удо Кир
Удо Кир
Radley
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон
Kenneth Winslow
Брэд Уильям Хенке
Dotson
Роберт Бэгнелл
Martin
Камилла Гуати
Counter Girl
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Ramirez
Эди Мирман
Saleswoman
Режиссер Роберт Париги
Сценарист Роберт Париги
Композитор Николас Пайк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 6 февраля 2021
Премьера в мире 5 апреля 2003
Дата выхода
17 февраля 2005 Россия Люксор
17 февраля 2005 Беларусь
17 февраля 2005 Казахстан
5 апреля 2003 США
17 февраля 2005 Украина
8 сентября 2004 Франция
15 июля 2005 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $6 028
Производство Base 12 Productions, Catapult Films, ContentFilm
Другие названия
Love Object, Armastuse ese, Erotiko antikeimeno, Les Yeux de la Mort, Műanyag szerető, Nikki: el juguete diabólico, Obiekt pożądania, Obsessão Afectiva, Olhos da Morte, Predmet ljubavi, Любовен обект, Объект любви, ラブ・オブジェクト, Nikki

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 декабря 2023

Отзывы о фильме

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