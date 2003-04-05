Кеннет – скромный клерк в одной из пыльных контор гигантской корпорации. Он умирает от страсти к красотке Лизе, которая будит все его тайные желания. Но он не может даже мечтать о ней, скованный, как наручниками, узкими рамками делового этикета. Все, что остается Кеннету – купить в секс–шопе резиновую куклу.



Ники – вылитая Лиза, но позволит все и готова к самым безумным сексуальным фантазиям Кеннета. Но вот случилось чудо, и Лиза отвечает взаимностью Кеннету. Однако его раздражают «капризы» живой красотки. Он становится настоящим тираном, стремясь превратить живого человека в резиновую сексуальную игрушку. Секс делает из него маньяка…