Семьянин, 2000

Однажды Джек Кэмпбелл сделал выбор в пользу карьеры и спустя 13 лет добился невероятных успехов - теперь он глава инвестиционной компании, человек, который может позволить себе все, что пожелает. Единственное, чего у него нет - это любящей семьи. Как-то перед Рождеством Джек встречает странного Санту, который предлагает изменить его жизнь. Джек, шутки ради, соглашается, а на следующий день просыпается в совершенно другом мире, где он женат, у него есть дети, но нет ни копейки лишних денег.
Чтобы вы предпочли: быть президентом крупной инвестиционной компании, жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек у «Большого Эда», покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене? Не спешите с ответом, ведь недаром судьба, в виде «обдолбанного» чернокожего деда мороза, преподносит Джеку шанс попробовать оба варианта. И поверьте, несмотря на обилие комичных ситуаций, которые теперь являются неотъемлемой частью его жизни, Джеку предстоит непростой выбор.