Семьянин, 2000

Однажды Джек Кэмпбелл сделал выбор в пользу карьеры и спустя 13 лет добился невероятных успехов - теперь он глава инвестиционной компании, человек, который может позволить себе все, что пожелает. Единственное, чего у него нет - это любящей семьи. Как-то перед Рождеством Джек встречает странного Санту, который предлагает изменить его жизнь. Джек, шутки ради, соглашается, а на следующий день просыпается в совершенно другом мире, где он женат, у него есть дети, но нет ни копейки лишних денег.