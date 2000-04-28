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Семьянин Семьянин
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The Family Man

Семьянин, 2000

2000 / США
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды Джек Кэмпбелл сделал выбор в пользу карьеры и спустя 13 лет добился невероятных успехов - теперь он глава инвестиционной компании, человек, который может позволить себе все, что пожелает. Единственное, чего у него нет - это любящей семьи. Как-то перед Рождеством Джек встречает странного Санту, который предлагает изменить его жизнь. Джек, шутки ради, соглашается, а на следующий день  просыпается в совершенно другом мире, где он женат, у него есть дети, но нет ни копейки лишних денег.

  • Автомобиль Ferrari, использованный при съемках фильма, на самом деле какое-то время был собственностью Николаса Кейджа. Актер продал его за год до начала съемок.
  • Первоначально разработкой проекта занимался Кертис Хэнсон, который должен был стать режиссером картины.
  • Снегопад, символизирующий перемены в жизни Джека, - отсылка к картине “Эта замечательная жизнь”.
  • Изначально предполагалось, что в сцене, где Джек смотрит на свою старую книгу и одеколон, которые Кейт вернула ему, будет звучать песня “All of My Love” группы “Led Zeppelin”, но права на использование песни оказались слишком дорогими.
  • В сценарии фильма Джек поет Кейт “Witchcraft” Фрэнка Синатры во сцене ее дня рождения, но фильме песню заменили на “La, La (Means I Love You)” группы “Delfonics”.

Чтобы вы предпочли: быть президентом крупной инвестиционной компании, жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек у «Большого Эда», покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене? Не спешите с ответом, ведь недаром судьба, в виде «обдолбанного» чернокожего деда мороза, преподносит Джеку шанс попробовать оба варианта. И поверьте, несмотря на обилие комичных ситуаций, которые теперь являются неотъемлемой частью его жизни, Джеку предстоит непростой выбор.

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 28 апреля 2000
Премьера онлайн 4 февраля 2015
Премьера в мире 28 апреля 2000
Возраст 16+
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Теа Леони
Теа Леони
Дон Чидл
Дон Чидл
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Сол Рубинек
Сол Рубинек
Все актеры и съемочная группа
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