Вторая экранизация одноименной пьесы Евгения Шварца. Первая была снята в 1964 году Эрастом Гариным. Снимать фильм было довольно авантюрной затеей, поскольку экранизация Гарина считалась образцовой.

Фильм не показывали в кинотеатрах. Премьера состоялась на телевидении СССР 1 января 1979 года.

Декорации фильма, очень напоминающие театральные — часть узнаваемого режиссерского стиля Марка Захарова, заядлого театрала.

Изначально роль трактирщика должен был сыграть Александр Збруев, но актер не проявил интереса.

На роль принцессы пробовались Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Вера Глаголева, Евгения Глушенко и Яна Друзь.

На роль Медведя пробовались Евгений Герасимов, Евгений Меньшов, Игорь Костолевский, Владимир Вихров, Валерий Шальных, Александр Воеводин, Александр Серский.

Помимо шести прозвучавших песен была еще одна, песенка охотника, в исполнении Михаила Боярского, но она не вошла в финальную версию фильма. Ее можно было услышать на пластинке, которая вышла после премьеры фильма.

Актер Андрей Миронов сам исполнял свои песни. За Екатерину Васильеву пела Лариса Долина, за Юрия Соломина и Олега Янковского — Леонид Серебренников.

В фильме можно заметить гравюру, на которой изображен летящий дракон. Это гравюра начала 18 века из трактата по оптике. Она называется “Излучающий глаз. Дракон, видимый под разными углами зрения”. Автор гравюры — Йоханнес Занн.

Во время начальных титров звучит переделанная мелодия из фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер Марк Захаров был большим поклонником композитора Джона Барри.

Перед началом съемок исполнитель роли Волшебника Олег Янковский попал в больницу с сердечным приступом. Марк Захаров отложил съемки и дождался выздоровления актера.

Советская цензура попросила убрать из фильма фразу “Стареет наш королек”, усмотрев в ней намек на Леонида Брежнева. Также хотели убрать песню про бабочку, но ее удалось сохранить.

Олег Янковский носит в фильме ненастоящую бороду.

Все сцены с участием Евгения Леонова были сняты за 10 дней.

Александр Абдулов так прокомментировал приглашение от Захарова на пробы: “С удовольствием, потому что всё равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский”. В итоге режиссер выбрал на роль именно Абдулова и отстоял актера перед сомневающимся в его способностях художественным советом.

Во время съемок сцены, где герой Абдулова скачет на лошади и цепляется за арку, актер забыл заранее вытащить ноги из стремян и животное протащило его за собой несколько метров. Абдулов все равно отказался от помощи дублера и сделал трюк самостоятельно.