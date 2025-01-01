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Обыкновенное чудо

Obyknovennoe chudo 18+
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О фильме

В поместье где-то на окраине королевства живет Волшебник. Раньше он придумывал и оживлял различные сказки, но теперь повзрослел, женился, ведет домашнее хозяйство и пытается остепениться. Напоследок Волшебник все-таки решает воплотить в жизнь свою последнюю сказку.

Встретив в лесу медведя он превращает его в человека, решив, что тот сможет стать обратно медведем только тогда, когда в него влюбится принцесса и поцелует его. Однажды юноша-медведь приходит к Волшебнику в гости и на свою беду встречает там прекрасную Принцессу, дочь Короля, который вместе со своей многочисленной свитой заехал в усадьбу Волшебника. Встретившись, Принцесса и Медведь влюбляются друг в друга, но когда Принцесса решает поцеловать юношу, он сбегает, чтобы не превратиться в зверя прямо у нее на глазах. Принцесса в отчаянии и готовиться совершить какой-нибудь ужасный и необдуманный поступок. Невинная забава Волшебника начинает принимать нежелательный оборот.

Обычно подобные истории любви имеют счастливый конец, но возможен ли такой исход в этой сказке “наоборот”?

Вторая экранизация одноименной пьесы Евгения Шварца. Первая была снята в 1964 году Эрастом Гариным. Снимать фильм было довольно авантюрной затеей, поскольку экранизация Гарина считалась образцовой.

Фильм не показывали в кинотеатрах. Премьера состоялась на телевидении СССР 1 января 1979 года.

Декорации фильма, очень напоминающие театральные — часть узнаваемого режиссерского стиля Марка Захарова, заядлого театрала.

Изначально роль трактирщика должен был сыграть Александр Збруев, но актер не проявил интереса.

На роль принцессы пробовались Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Вера Глаголева, Евгения Глушенко и Яна Друзь.

На роль Медведя пробовались Евгений Герасимов, Евгений Меньшов, Игорь Костолевский, Владимир Вихров, Валерий Шальных, Александр Воеводин, Александр Серский.

Помимо шести прозвучавших песен была еще одна, песенка охотника, в исполнении Михаила Боярского, но она не вошла в финальную версию фильма. Ее можно было услышать на пластинке, которая вышла после премьеры фильма.

Актер Андрей Миронов сам исполнял свои песни. За Екатерину Васильеву пела Лариса Долина, за Юрия Соломина и Олега Янковского — Леонид Серебренников.

В фильме можно заметить гравюру, на которой изображен летящий дракон. Это гравюра начала 18 века из трактата по оптике. Она называется “Излучающий глаз. Дракон, видимый под разными углами зрения”. Автор гравюры — Йоханнес Занн.

Во время начальных титров звучит переделанная мелодия из фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер Марк Захаров был большим поклонником композитора Джона Барри.

Перед началом съемок исполнитель роли Волшебника Олег Янковский попал в больницу с сердечным приступом. Марк Захаров отложил съемки и дождался выздоровления актера.

Советская цензура попросила убрать из фильма фразу “Стареет наш королек”, усмотрев в ней намек на Леонида Брежнева. Также хотели убрать песню про бабочку, но ее удалось сохранить.

Олег Янковский носит в фильме ненастоящую бороду.

Все сцены с участием Евгения Леонова были сняты за 10 дней.

Александр Абдулов так прокомментировал приглашение от Захарова на пробы: “С удовольствием, потому что всё равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский”. В итоге режиссер выбрал на роль именно Абдулова и отстоял актера перед сомневающимся в его способностях художественным советом.

Во время съемок сцены, где герой Абдулова скачет на лошади и цепляется за арку, актер забыл заранее вытащить ноги из стремян и животное протащило его за собой несколько метров. Абдулов все равно отказался от помощи дублера и сделал трюк самостоятельно.

Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 2 октября 1978
Дата выхода
1 января 1979 Россия 0+
2 октября 1978 СССР
1 января 1979 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Obyknovennoe chudo, An Ordinary Miracle, Обыкновенное чудо, A Commonplace Miracle, Ein gewöhnliches Wunder, Hétköznapi csoda, Paprastas stebuklas, Tavaline ime, Zwyczajny cud, Звичайне диво
Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 23 голоса
8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  134 В жанре «мюзикл»  5 В жанре «комедия»  24 В жанре «мелодрама»  10 В жанре «сказка»  7 В фильмах СССР  15
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Обыкновенное чудо

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