Чудесный колокольчик

Chudesnyy kolokolchik 18+
О фильме

По мотивам русских народных сказок. Отправила злая мачеха приемную дочь с глаз долой в дремучий лес и наказала не возвращаться, пока та не спрядет гору шерсти. Попала Маша в землянку к медведю, прибралась, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришел вечером хозяин. Понравилось ему, как Маша по хозяйству управилась, но медведь не мог не наказать девочку за самовольное вторжение и заставил ее играть с ним в прятки. Завязал медведь себе глаза, а Маше дал чудесный колокольчик...
Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 24 марта 1949
Дата выхода
24 марта 1949 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chudesnyy kolokolchik, A Little Wonderbell, Чудесный колокольчик, Imekelluke, Чарівний дзвіночок
Режиссер
Зинаида Брумберг
Валентина Брумберг
10 голосов
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
