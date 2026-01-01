По мотивам русских народных сказок. Отправила злая мачеха приемную дочь с глаз долой в дремучий лес и наказала не возвращаться, пока та не спрядет гору шерсти. Попала Маша в землянку к медведю, прибралась, обед приготовила, мышку досыта накормила. Пришел вечером хозяин. Понравилось ему, как Маша по хозяйству управилась, но медведь не мог не наказать девочку за самовольное вторжение и заставил ее играть с ним в прятки. Завязал медведь себе глаза, а Маше дал чудесный колокольчик...

