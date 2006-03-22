Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Давным-давно существовало королевство, в котором было запрещено танцевать. Однако, несмотря на запрет, принцесса Аврора с радостью танцевала тайком от всех, следуя совету матери: «Никогда не забывай танцевать, даже когда тебе грустно». Жадный и коварный казначей уговаривает короля выдать Аврору замуж за богатого принца, чтобы спасти королевство от разорения. Король устраивает три бала, на которых представляет всем свою дочь. Но принцесса влюбляется в красивого и романтичного художника. Аврора оказывается перед нелегким выбором…
|22 марта 2006
|Франция