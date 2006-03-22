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Постер фильма Принцесса Аврора
6.5
Киноафиша Фильмы Принцесса Аврора
6.5

Принцесса Аврора

, 2006
Aurore
Франция / сказка / 18+
Постер фильма Принцесса Аврора
6.5

О фильме

Давным-давно существовало королевство, в котором было запрещено танцевать. Однако, несмотря на запрет, принцесса Аврора с радостью танцевала тайком от всех, следуя совету матери: «Никогда не забывай танцевать, даже когда тебе грустно». Жадный и коварный казначей уговаривает короля выдать Аврору замуж за богатого принца, чтобы спасти  королевство от разорения. Король устраивает три бала, на которых  представляет всем свою дочь. Но принцесса влюбляется в красивого и  романтичного художника.  Аврора оказывается перед нелегким выбором…

В ролях

Нильс Тавернье
Марго Шателье
Марго Шателье
Aurore
Кароль Буке
Кароль Буке
La reine
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Le roi
Anthony Munoz
Solal
Николя Ле Риш
Николя Ле Риш
Le peintre
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Le conseiller
Моник Шометт
Clotilde
Mélanie Hurel
La fée
Clarice Plasteig dit Caffou
Hélène
Kader Belarbi
Le prince Abdalah
Режиссер Кароль Буке, Марго Шателье, Франсуа Берлеан, Николя Ле Риш, Нильс Тавернье
Сценарист Жан Космо, Нильс Тавернье, Marjoline Nonon, Marc Quentin
Композитор Carolin Petit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 22 марта 2006
Дата выхода
22 марта 2006 Франция
Сборы в мире $444 979
Производство La Cinéfacture, France 2 Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Aurore, Aurora, オーロラ

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb

Отзывы о фильме

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