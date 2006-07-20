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Призрак в законе
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Hui Buh - Das Schlossgespenst / Hui Buh: The Castle Ghost

Призрак в законе, 2006

2006 / Германия
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Уже более 30 лет забавные проделки глуповатого призрака Хубу приводят в восторг немецкие семьи. За это время было продано более 25 миллионов экземпляров книг, пластинок, кассет и аудио-книг: эта сказка стала самым популярным произведением для детей в Германии.
Непутевый Хубу,  бережно хранящий свою "лицензию призрака", уже более 500 лет обитает в стенах замка Бургек. Но страшным бедолагу никак не назовешь. И лишь теперь, в 1899 году, у него появляется шанс отличиться…
Король Юлиус 111-й приезжает в древний замок, чтобы подготовить грандиозный прием для своей будущей невесты, графини Леоноры, которая, как выясняется, тайно вынашивает адский план завладеть всем королевским богатством. Попытки Хубу запугать незваных гостей терпят полную неудачу. Хуже того, король сжигает драгоценную "лицензию призрака", и надоедливому привидению приходится покинуть стены замка. И лишь когда король Юлиус обнаруживает, что разорен и нуждается в помощи Хубу, они решают объединить свои весьма сомнительные таланты, чтобы вернуть утраченные владения.

4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 20 июля 2006
Режиссер
Зебастиан Ниманн
В ролях
Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Эллени Салво
Ник Бримбл
Ханс Кларин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Призрак в законе 1 постер
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