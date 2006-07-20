Призрак в законе, 2006

Уже более 30 лет забавные проделки глуповатого призрака Хубу приводят в восторг немецкие семьи. За это время было продано более 25 миллионов экземпляров книг, пластинок, кассет и аудио-книг: эта сказка стала самым популярным произведением для детей в Германии.

Непутевый Хубу, бережно хранящий свою "лицензию призрака", уже более 500 лет обитает в стенах замка Бургек. Но страшным бедолагу никак не назовешь. И лишь теперь, в 1899 году, у него появляется шанс отличиться…

Король Юлиус 111-й приезжает в древний замок, чтобы подготовить грандиозный прием для своей будущей невесты, графини Леоноры, которая, как выясняется, тайно вынашивает адский план завладеть всем королевским богатством. Попытки Хубу запугать незваных гостей терпят полную неудачу. Хуже того, король сжигает драгоценную "лицензию призрака", и надоедливому привидению приходится покинуть стены замка. И лишь когда король Юлиус обнаруживает, что разорен и нуждается в помощи Хубу, они решают объединить свои весьма сомнительные таланты, чтобы вернуть утраченные владения.