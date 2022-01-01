Сокровища четырех корон, 1982

Во Вселенной существуют явления и тайны, которые человек никогда не сможет понять, никогда не сможет контролировать и которыми никогда не сможет полностью овладеть. Одно из таких явлений - тайна легендарных четырех корон. Старинная легенда гласит, что найти эти короны и подобрать к ним специальные ключи - значит познать тайны добра и зла. Герой фильма, благородный искатель приключений Джейси, добывает одну из четырех корон, которая хранилась в старинном заброшенном таинственном замке. Для того, чтобы добыть оставшиеся короны, необходимо проникнуть в находящуюся высоко в горах средневековую крепость. В крепости обосновалась религиозно-мистическая секта, возглавляемая "братом Джоном". Зная о волшебной силе, заключенной в коронах, но не имея возможности открыть этот секрет, он организовал тщательную охрану своего сокровища. Для похищения корон Джейси привлекает своих друзей - таких же искателей приключений, как и он сам. Хитроумным способом проникнув в крепость, преодолев множество преград и опасностей, герой фильма овладевает коронами. Фильм является одним из наиболее зрелищных СТЕРЕОФИЛЬМОВ,насыщен оригинальными стереоскопическими и постановочными эффектами, поражает размахом постановки и разнообразием кинотрюков.

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