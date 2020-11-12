Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Принц Севера
6.9
Киноафиша Фильмы Принц Севера
6.9

Принц Севера

, 1968
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Япония / сказка, семейный, анимация, приключения, аниме / 18+
Постер мультфильма Принц Севера
6.9

О фильме

Холодные ветра подули в сторону далеких северных деревень. Невиданные напасти опустошают людские селенья одно за другим. Призрачные волки, ледяные мамонты и коварные оборотни несут смерть всему живому... И даже закаленные в боях воины не могут противостоять могущественному колдовству демона Грюнвальда, возжелавшего подчинить себе этот суровый край. В это смутное время, в одном из селений появляется отважный мальчик Хольс, с загадочным мечем, чье имя — Солнечный. Еще никто не знает, что его ждут великие битвы и нелегкая судьба... Но вскоре, люди назовут его — Принцем Севера!

В ролях

Микидзиро Хира
Grunwald, the Demon of Ice
Эцуко Итихара
Hilda
Эйдзиро Тоно
Ganko, the blacksmith
Масао Мисима
Village Leader
Ясуси Нагата
Drago, villager
Хисако Оката
Hols
Hiroshi Kamiyama
Villager
Хисаси Ёкомори
Toto, the white owl
Хисаси Ёкомори
Toto, the white owl
Токуко Сугияма
Тадаси Ёкоути
Moog the Rock Giant
Тадаси Ёкоути
Moog the Rock Giant
Режиссер Исао Такахата
Сценарист Kazuo Fukazawa
Композитор Митио Мамия
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 24 июля 1968
Дата выхода
10 января 1980 Испания Ai
14 ноября 1969 Италия
5 сентября 2015 Португалия
4 февраля 2004 Франция
24 июля 1968 Япония
Производство Toei Animation, Toei Animation
Другие названия
Taiyô no ôji: Horusu no daibôken, Horus, Prince of the Sun, Horus: Prince of the Sun, The Little Norse Prince, Принц севера, Güneş Prensi Hols'un Büyük Macerası, Hols, Hols, il principe del sole, Hols, O Príncipe do Sol, Hols, príncipe del sol, Horus, Horus, prince du soleil, Horus: O Príncipe do Sol, Il segreto della spada del sole, La grande avventura del piccolo principe Valiant, La princesa encantada, Las aventuras de Hols, el príncipe del sol, Little Norse Prince, Prince of the Sun: The Great Adventure of Horus, Príncipe Valente, The Great Adventure of Hols, Prince of the Sun, The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun, The Little Norse Prince Valiant, 太阳王子霍尔斯的大冒险, 太陽の王子 ホルスの大冒険, الأمير الصغير, Hols: Prince of the Sun, La gran aventura de Horus, el Príncipe del Sol, The Adventures of Horus, Prince of the Sun, هولز, 태양의 왕자 호루스의 대모험, 태양의 왕자 호르스의 대모험, أمير الشمس, Taiyou no ouji Horusu no daibouken

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Hols [после побега из Бесконечных Лесов и встречи с Хильдой] Хильда, пойдем со мной в деревню.
[Она отступает, хватается за амулет и холодно смотрит на него]
Hols Я был прав, я знал, что смогу вернуть другую Хильду. Пойдем в деревню, Хильда.
[Качая головой, она нападает на него мечом, а он отражает удар топором]
Hols Вот ту Хильду мы и должны вернуть. Будь смелой и покажи им, какая ты на самом деле человек.
[Он выбивает у неё оружие, и она склоняет голову]
Hols Вот... ты человек.
Hilda [Грустно смотрит на него] Прощай, Холс.
[Начинает скользить в снежную тьму, как призрак]
Hols Хильда!
Hilda Мой брат ушёл в деревню... тебе лучше поспешить помочь Флепу и Мауни.
Hols Хильда...

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Принц Севера

Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме
1994, Япония
7.0
Панда большая и маленькая
Панда большая и маленькая короткометражный, анимация, семейный, аниме
1972, Япония
6.0
Конан - мальчик из будущего
Конан - мальчик из будущего фантастика, приключения, анимация, комедия, драма, аниме
1978, Япония
8.0
Наши соседи Ямада
Наши соседи Ямада комедия, семейный, анимация, аниме
1999, Япония
6.0
Люпен III: Первый
Люпен III: Первый боевик, приключения, анимация, аниме
2019, Япония
6.0
Кот в сапогах
Кот в сапогах комедия, приключения, мелодрама, анимация, семейный, сказка, аниме
1969, Япония
7.0
Летающий корабль-призрак
Летающий корабль-призрак фантастика, анимация, приключения, аниме
1969, Япония
7.0
Сказание о принцессе Кагуя
Сказание о принцессе Кагуя анимация, аниме
2013, Япония
8.0
Еще вчера
Еще вчера анимация, драма, аниме
1991, Япония
7.0
Могила светлячков
Могила светлячков анимация, драма, военный, аниме
1988, Япония
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше