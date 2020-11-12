Холодные ветра подули в сторону далеких северных деревень. Невиданные напасти опустошают людские селенья одно за другим. Призрачные волки, ледяные мамонты и коварные оборотни несут смерть всему живому... И даже закаленные в боях воины не могут противостоять могущественному колдовству демона Грюнвальда, возжелавшего подчинить себе этот суровый край. В это смутное время, в одном из селений появляется отважный мальчик Хольс, с загадочным мечем, чье имя — Солнечный. Еще никто не знает, что его ждут великие битвы и нелегкая судьба... Но вскоре, люди назовут его — Принцем Севера!
|10 января 1980
|Испания
|Ai
|14 ноября 1969
|Италия
|5 сентября 2015
|Португалия
|4 февраля 2004
|Франция
|24 июля 1968
|Япония