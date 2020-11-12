Hols [после побега из Бесконечных Лесов и встречи с Хильдой] Хильда, пойдем со мной в деревню.

[Она отступает, хватается за амулет и холодно смотрит на него]

Hols Я был прав, я знал, что смогу вернуть другую Хильду. Пойдем в деревню, Хильда.

[Качая головой, она нападает на него мечом, а он отражает удар топором]

Hols Вот ту Хильду мы и должны вернуть. Будь смелой и покажи им, какая ты на самом деле человек.

[Он выбивает у неё оружие, и она склоняет голову]

Hols Вот... ты человек.

Hilda [Грустно смотрит на него] Прощай, Холс.

[Начинает скользить в снежную тьму, как призрак]

Hols Хильда!

Hilda Мой брат ушёл в деревню... тебе лучше поспешить помочь Флепу и Мауни.