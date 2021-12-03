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Снежная королева Снежная королева
Киноафиша Фильмы Снежная королева

Снежная королева, 1966

1966 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Трогательная история о смелой и ранимой девочке Герде, которая отправилась в царство Снежной королевы на поиски своего названого братца Кея, попавшего под чары могущественной волшебницы.

  • Картина поставлена по сценарию Евгения Шварца, написанному на основе его же сказочной пьесы, которая, в свою очередь, вдохновлена сказкой Ганса Христиана Андерсена.
  • На момент съемок в картине Елене Прокловой (Герда) исполнилось 12 лет. “Снежная королева” стала ее второй киноработой после дебюта в фильме “Звонят, откройте дверь”.
  • Родной город Кея и Герды снимали в Таллине.
  • В отличие от своей коллеги Елены Прокловой, Слава Цюпа, сыгравший Кея, снимался в кино только до 22 лет: затем он сменил актерскую карьеру на режиссерскую.
  • Картина удостоилась приза “Золотой орел” в Колумбии в категории “Лучший молодежный фильм” и премии за лучшую женскую роль для Елены Прокловой.
  • По признанию Елены Прокловой, почти сорок лет спустя она снова получила предложение сняться в экранизации “Снежной королевы”, но уже в роли антагонистки. Режиссером картины должен был стать Александр Абдулов, и Проклова вместе с ним даже летала на Камчатку для поиска мест для натурных съемок, но проекту не суждено было осуществиться.

Фильм снят по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой Герды. Она разыскивает своего друга Кая, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева, могущественная злая волшебница. В поисках любимого друга Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками... На пути у девочки будет много преград до решающей битвы со Снежной королевой. Но верное сердце Герды одолеет все невзгоды...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1966
Премьера в России 6 ноября 1967
Премьера в мире 6 ноября 1967
Возраст 6+
Режиссер
Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
В ролях
Валерий Никитенко
Слава Цюпа
Евгения Мельникова
Наталья Климова
Николай Боярский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снежная королева 2 постера
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Снежная королева
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3 декабря 2021 18:52
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