Снежная королева, 1966

Фильм снят по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой Герды. Она разыскивает своего друга Кая, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева, могущественная злая волшебница. В поисках любимого друга Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками... На пути у девочки будет много преград до решающей битвы со Снежной королевой. Но верное сердце Герды одолеет все невзгоды...