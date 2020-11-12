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Постер мультфильма Все псы попадают в рай
7.2
Все псы попадают в рай - Трейлер
Киноафиша Фильмы Все псы попадают в рай
7.2

Все псы попадают в рай

, 1989
All Dogs Go to Heaven
США, Великобритания, Ирландия / сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Все псы попадают в рай
7.2
Все псы попадают в рай - Трейлер
Все псы попадают в рай  Трейлер

О фильме

Пес по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап питбуля Тупорыла и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается на Землю. Вместе со своим верным другом Чесуном Чарли раскрывает главный секрет преуспевания Тупорыла. Тупорыл использует необыкновенные способности маленькой девочки-сироты по имени Анни-Мари, которая умеет разговаривать с животными и угадывает результаты крысиных бегов и лошадиных скачек. Чарли похищает девочку, и они становятся лучшими друзьями. Им предстоит пережить множество невероятных приключений, прежде чем Чарли сможет, завершив свои земные дела, со спокойной душой отправиться обратно в рай…

В ролях

Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Charlie
Джудит Барси
Anne-Marie
Дэрил Гилли
Dog Caster
Дом ДеЛуиз
Itchy
Лони Андерсон
Flo
Earleen Carey
Kate
Кэнди Дивайн
Vera
Rob Fuller
Harold
Анна Мэнэхэн
Стелла Даллас
Мелба Мур
Whippet Angel
Режиссер Дон Блат, Гари Голдман, Дэн Куенстер
Сценарист Ларри Лекер, Дон Блат, Дэвид Н. Уайсс, Ken Cromar, Гари Голдман
Композитор Ральф Бёрнс
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 26 сентября 2013
Премьера в мире 17 ноября 1989
Дата выхода
17 ноября 1989 Россия 6+
26 декабря 1989 Австралия
26 марта 1990 Австрия AA
1 февраля 1990 Великобритания
30 ноября 1990 Германия
6 апреля 1990 Ирландия
18 октября 1991 Италия
17 ноября 1989 Казахстан
6 июля 1990 Нидерланды
17 ноября 1989 США
17 ноября 1989 Украина
27 марта 1990 Франция
2 ноября 1990 Швеция 7

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA G
Бюджет $13 800 000
Сборы в мире $27 100 027
Производство Goldcrest Films International, Don Bluth Productions, Sullivan Bluth Studios
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры мультфильма

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Все псы попадают в рай - Трейлер
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