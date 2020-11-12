Пес по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап питбуля Тупорыла и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается на Землю. Вместе со своим верным другом Чесуном Чарли раскрывает главный секрет преуспевания Тупорыла. Тупорыл использует необыкновенные способности маленькой девочки-сироты по имени Анни-Мари, которая умеет разговаривать с животными и угадывает результаты крысиных бегов и лошадиных скачек. Чарли похищает девочку, и они становятся лучшими друзьями. Им предстоит пережить множество невероятных приключений, прежде чем Чарли сможет, завершив свои земные дела, со спокойной душой отправиться обратно в рай…