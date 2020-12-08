Три толстяка, 1966

Фильм рассказывает о сказочном городе, власть над которым захватили алчные Три Толстяка, которые держат жителей в страхе и беспощадно их эксплуатируют. Бродячие артисты, канатоходец Тибул, клоун Август и девочка Суок, становятся свидетелями восстания, которое поднимают городские рудокопы. Его жестоко подавляют, и Тибул скрывается в доме ученого, пока Суок проникает во дворец, чтобы освободить главу бунтовщиков Просперо. Смогут ли герои свергнуть тиранию Трех Толстяков?
История простая: о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках.