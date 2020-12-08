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Три толстяка Три толстяка
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Три толстяка, 1966

1966 / СССР
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о сказочном городе, власть над которым захватили алчные Три Толстяка, которые держат жителей в страхе и беспощадно их эксплуатируют. Бродячие артисты, канатоходец Тибул, клоун Август и девочка Суок, становятся свидетелями восстания, которое поднимают городские рудокопы. Его жестоко подавляют, и Тибул скрывается в доме ученого, пока Суок проникает во дворец, чтобы освободить главу бунтовщиков Просперо. Смогут ли герои свергнуть тиранию Трех Толстяков?

  • Снимать картину по роману Юрия Олеши хотели еще в 50-ых. Тогда постановку начала Тамара Лисициан, но в самый разгар подготовки к съемкам руководство Мосфильма осознало, что роман является карикатурой на революцию, поэтому проект свернули. 
  • 15 лет спустя выдающийся актер Алексей Баталов, не знавший о попытке Лисициан, решил сделать адаптацию Олеши на студии Ленфильм. Чуть более лояльные редакторы студии согласились, и съемки приурочили к 50-летию революции. 
  • Помимо режиссуры Баталов выступил в роли канатоходца Тибула. Кроме того, они с женой Гитаной Леонтенко учили юных актеров-дебютантов играть и танцевать. 
  • Петр Авдеев, сыгравший роль наследника Тутти, изначально не хотел сниматься в фильме, так как на лето у него были другие планы, которые мальчик находил более интересными. Позже он отказался от актерской карьеры и стал школьным учителем.

История простая: о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в России 6 июня 1966
Премьера в мире 6 июня 1966
Возраст 0+
Режиссер
Алексей Баталов
Алексей Баталов
В ролях
Лина Бракните
Петя Артемьев
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Александр Орлов
Все актеры и съемочная группа
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Три толстяка
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8 декабря 2020 16:04
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