Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую родную дочь замуж за Принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с отцом и собирается покинуть дворец, но... в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает. Принц и не догадывается, что эта прекрасная девушка, ловкий стрелок, которого он встретил в лесу и озорная девчонка - одно и то же лицо.