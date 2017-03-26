Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Три орешка для Золушки
2 постера
Киноафиша Фильмы Три орешка для Золушки

Три орешка для Золушки

Three Nuts for Cinderella / Tri orísky pro Popelku 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую родную дочь замуж за Принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с отцом и собирается покинуть дворец, но... в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает. Принц и не догадывается, что эта прекрасная девушка, ловкий стрелок, которого он встретил в лесу и озорная девчонка - одно и то же лицо.

Страна Германия / Чехия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1973
Премьера онлайн 26 марта 2017
Премьера в мире 16 ноября 1973
Дата выхода
16 июля 1977 Германия
17 декабря 2015 Чехия
16 ноября 1973 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov, DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Berlin''
Другие названия
Tri orísky pro Popelku, Three Wishes for Cinderella, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Tri oriešky pre Popolušku, Tři oříšky pro Popelku, Aschenbrödel, Askungen och de tre nötterna, Ba Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem, Cenerentola, Cinderela, Cinderela e o Príncipe, Drei Nüsse für Aschenbrödel, Három mogyoró Hamupipőkének, La cenicienta, La cenicienta y el príncipe, La Ventafocs, Three Nuts for Cinderella, Tre nocciole per Cenerentola, Tre noci per Cenerentola, Tre nødder for Askepot, Tre nøtter til Askepott, Trei alune pentru Cenuşăreasa, Três Avelãs para Cinderela, Três Avelãs para Cinderella, Três Desejos para Cinderela, Três Nozes para Cinderela, Tri lješnjaka za Pepeljugu, Tri oraha za Pepeljugu, Tri oreshka dlya Zolushki, Tri želje za Pepeljugu, Trois noisettes pour Cendrillon, Trys riešuteliai Pelenei, Trzy orzeszki dla Kopciuszka, Tuhkatriinu kolm soovi, Три горішки для Попелюшки, Три орешка для Золушки, Трите желания за Пепеляшка, 灰姑娘的三个坚果
Режиссер
Вацлав Ворличек
В ролях
Либуше Шафранкова
Павел Травничек
Карола Браунбок
Рольф Хоппе
Карин Леш
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.2
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
