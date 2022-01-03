Битлджюс, 1988

Адам и Барбара были прекрасной парой, пока в один несчастливый день не погибли, свалившись на машине в реку. Бюрократы загробного мира не пускают их в царство мертвых и отправляют обратно, в их дом, но уже в виде призраков. Но в доме уже появились новые владельцы, с которыми умершая пара не хочет мириться. Чтобы избавиться от них, они обращаются к био-экзорцисту Битлджусу - опытному специалисту по изгнанию людей.