Битлджюс, 1988

Адам и Барбара были прекрасной парой, пока в один несчастливый день не погибли, свалившись на машине в реку. Бюрократы загробного мира не пускают их в царство мертвых и отправляют обратно, в их дом, но уже в виде призраков. Но в доме уже появились новые владельцы, с которыми умершая пара не хочет мириться. Чтобы избавиться от них, они обращаются к био-экзорцисту Битлджусу - опытному специалисту по изгнанию людей.
Идиллически счастливая молодая пара погибает в автокатастрофе и становится привидениями в собственном доме в Коннектикуте, в который вселяются не совсем симпатичные им люди. Чтобы выжить их оттуда, супруги-привидения призывают на помощь буйного и наглого злого духа Битлджюса - "консультанта по загробным ужасам". Он - сокрушительная сила шуток, движения и танцев, он меняет форму, пожирает насекомых и не оставляет в покое женщин, как живых, так и мертвых...