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Битлджюс Битлджюс
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Beetlejuice

Битлджюс, 1988

1988 / США
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Адам и Барбара были прекрасной парой, пока в один несчастливый день не погибли, свалившись на машине в реку. Бюрократы загробного мира не пускают их в царство мертвых и отправляют обратно, в их дом, но уже в виде призраков. Но в доме уже появились новые владельцы, с которыми умершая пара не хочет мириться. Чтобы избавиться от них, они обращаются к био-экзорцисту Битлджусу - опытному специалисту по изгнанию людей.

  • Это любимый фильм Майкла Китона из тех, в которых он снимался. 
  • Майкл Китон импровизировал 90% своих реплик.
  • В конце фильма нижнюю половину помощницы фокусника, которую Битлджус пытается пощупать, сыграла тогдашняя подружка Тима Бертона. 
  • Майкл Китон, сыгравший главного героя, появляется только через 14,5 минут фильма. 
  • В приемной загробного мира все посетители находятся в таком же состоянии, в каком они были, когда умерли, однако утонувшие Мейтленды не мокрые. Тим Бертон посчитал, что постоянно держать актеров мокрыми будет слишком. 
  • Кэтрин О'Хара познакомилась со своим будущим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлчем, во время съемок этого фильма. По словам Уэлча, именно Тим Бертон подсказал ему, что он должен пригласить ее на свидание. 
  • Бюджет на визуальные эффекты составлял всего миллион долларов, и это было главной причиной, почему Тим Бертон решил сделать их максимально безвкусными, как низкобюджетном фильме.

Идиллически счастливая молодая пара погибает в автокатастрофе и становится привидениями в собственном доме в Коннектикуте, в который вселяются не совсем симпатичные им люди. Чтобы выжить их оттуда, супруги-привидения призывают на помощь буйного и наглого злого духа Битлджюса - "консультанта по загробным ужасам". Он - сокрушительная сила шуток, движения и танцев, он меняет форму, пожирает насекомых и не оставляет в покое женщин, как живых, так и мертвых...

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 29 марта 1988
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 29 марта 1988
Возраст 12+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Майкл Китон
Майкл Китон
Джеффри Джонс
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Битлджюс 2 постера
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