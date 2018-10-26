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Двенадцать месяцев

Dvenadtsat mesyatsev 18+
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О фильме

Как-то раз посреди зимы капризной Принцессе вздумалось украсить дворец подснежниками. Несмотря на увещевания Профессора, что весенних цветов в это время года в лесу не найти, Королева издала указ, в котором пообещала за корзину подснежников точно такую же корзину золота. Услышав про указ, алчная Мачеха и ее ленивая Дочка отправили в лес безропотную Падчерицу. Девочка шла, шла, и набрела на полянку, где вокруг костра сидели двенадцать братьев-месяцев. Решили они помочь бедняжке и дали ей полную корзину подснежников. Чем же закончится эта удивительная история?

  • В основу мультфильма легла одноименная повесть Самуила Яковлевича Маршака, написанная в 1942-1943 году для постановки в Московском театре юного зрителя и МХАТе. 
  • “Двенадцать месяцев” стал восьмым по счету полнометражным мультфильмом, выпущенным студией “Союзмультфильм”. 
  • Георгий Вицин озвучил в мультфильме сразу четырех персонажей - Февраля, попугая, ворона и глашатая в зеленом. 
  • Композитор Моисей Вайнберг написал музыку в целому ряду мультфильмов. Помимо “Двенадцати месяцев”, это “Дедушка и внучек” (1950), “На лесной эстраде” (1954), “Топтыжка” (1964), “Винни-Пух” (1969), “И вот пришел Бумбо…” (1987).

Однажды зимой у юной Королевы проходят занятия. Рассказывая про времена года, Профессор упоминает весенние цветы, подснежники. У Королевы тут же появляется желание получить эти букет из этих красивых вестников весны прямо здесь и сейчас. На все уговоры она не реагирует и обещает тому, кто принесет корзину подснежников, такую же корзину золота взамен. О том, что Королева ищет себе такую услугу, узнали злая Мачеха и ее Дочка.

Они заставляют скромную Падчерицу отправиться в лес в поисках цветов, которые не растут зимой. Блуждая по лесу, девушка натыкается на поляну, где сидят Братцы-Месяцы. Услышав ее грустную историю, Апрель уговаривает братьев выделить ему немного времени, чтобы помочь Падчерице. Девушка набирает цветов, и месяц дает ей волшебное колечко. Однако Королева захотела узнать, где растут подснежники.

Страна СССР
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 января 1956
Дата выхода
2 июля 1958 Аргентина
1 января 1956 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dvenadtsat mesyatsev, The Twelve Months, Die zwölf Monate, Двенадцать месяцев, 12 Meses, De tolv månedene, Dwanaście miesięcy, I 12 mesi, Los 12 meses, Los doce meses, Mori haikiteiru, The Forest Is Alive, The Twelve Months: A Winter Fairy Tale, Дванадцять місяців, 森は生きている（1956）
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 22 голоса
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  820 В жанре «сказка»  41 В фильмах СССР  131
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Двенадцать месяцев

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26 октября 2018 00:50
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