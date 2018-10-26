Как-то раз посреди зимы капризной Принцессе вздумалось украсить дворец подснежниками. Несмотря на увещевания Профессора, что весенних цветов в это время года в лесу не найти, Королева издала указ, в котором пообещала за корзину подснежников точно такую же корзину золота. Услышав про указ, алчная Мачеха и ее ленивая Дочка отправили в лес безропотную Падчерицу. Девочка шла, шла, и набрела на полянку, где вокруг костра сидели двенадцать братьев-месяцев. Решили они помочь бедняжке и дали ей полную корзину подснежников. Чем же закончится эта удивительная история?
Однажды зимой у юной Королевы проходят занятия. Рассказывая про времена года, Профессор упоминает весенние цветы, подснежники. У Королевы тут же появляется желание получить эти букет из этих красивых вестников весны прямо здесь и сейчас. На все уговоры она не реагирует и обещает тому, кто принесет корзину подснежников, такую же корзину золота взамен. О том, что Королева ищет себе такую услугу, узнали злая Мачеха и ее Дочка.
Они заставляют скромную Падчерицу отправиться в лес в поисках цветов, которые не растут зимой. Блуждая по лесу, девушка натыкается на поляну, где сидят Братцы-Месяцы. Услышав ее грустную историю, Апрель уговаривает братьев выделить ему немного времени, чтобы помочь Падчерице. Девушка набирает цветов, и месяц дает ей волшебное колечко. Однако Королева захотела узнать, где растут подснежники.
|2 июля 1958
|Аргентина
|1 января 1956
|СССР