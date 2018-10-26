Однажды зимой у юной Королевы проходят занятия. Рассказывая про времена года, Профессор упоминает весенние цветы, подснежники. У Королевы тут же появляется желание получить эти букет из этих красивых вестников весны прямо здесь и сейчас. На все уговоры она не реагирует и обещает тому, кто принесет корзину подснежников, такую же корзину золота взамен. О том, что Королева ищет себе такую услугу, узнали злая Мачеха и ее Дочка.

Они заставляют скромную Падчерицу отправиться в лес в поисках цветов, которые не растут зимой. Блуждая по лесу, девушка натыкается на поляну, где сидят Братцы-Месяцы. Услышав ее грустную историю, Апрель уговаривает братьев выделить ему немного времени, чтобы помочь Падчерице. Девушка набирает цветов, и месяц дает ей волшебное колечко. Однако Королева захотела узнать, где растут подснежники.