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Кейт и Лео Кейт и Лео
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Kate & Leopold

Кейт и Лео, 2001

2001 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой и привлекательный аристократ Леопольд Маунтбаттен неожиданно для самого себя переносится из 1876 года в начало 2000-х. Всему виной любопытство Лео да таинственный незнакомец, за которым он пытался проследить. Мужчина оказывается изобретателем Стюартом Бессером, нашедшим способ перемещаться во времени. Правда, отправить попавшего в XXI век герцога обратно в прошлое он не может, поскольку портал открывается в строго определенное время, и следующая возможность представится только через неделю. Буквально в тот же день со Стюартом происходит несчастный случай и Лео оказывается предоставлен самому себе. Он не теряет времени зря и знакомится с соседкой изобретателя, очаровательной Кейт Маккей…

  • Хью Джекман усиленно готовился к съемках, изучая этикет XIX века, а также занимаясь бальными танцами и верховой ездой.
  • Изначально предполагалось, что роль Кейт Маккей исполнит Сандра Буллок. 
  • Мег Райан не в первый раз играет героиню по имени Кейт (или с похожим именем). Ранее актриса появлялась в роли девушки по имени Кейт в фильме “Французский поцелуй” (1995), Катарины в “Королевской милости” (1995) и Кэтлин в “Вам письмо” (1998).  
  • Хью Джекман и Лив Шрайбер сыграли братьев в фильме “Люди Икс: Начало. Росомаха” (2009).

Кейт МакКэй — деловая женщина XXI века, пытающаяся достичь успеха в корпоративном мире. Леопольд, третий герцог Албанский, — очаровательный холостяк из века XIX. Каждый из них находится в томительном ожидании любви, когда неожиданный поворот судьбы переносит Лео в современный Нью-Йорк. Постепенно они понимают, что даже разница в сто лет не преграда для настоящей любви.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 7 марта 2002
Премьера в мире 25 декабря 2001
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Мег Райан
Мег Райан
Хью Джекман
Хью Джекман
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Все актеры и съемочная группа
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Кейт и Лео
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31 октября 2022 17:00
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