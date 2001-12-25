Кейт и Лео, 2001

Молодой и привлекательный аристократ Леопольд Маунтбаттен неожиданно для самого себя переносится из 1876 года в начало 2000-х. Всему виной любопытство Лео да таинственный незнакомец, за которым он пытался проследить. Мужчина оказывается изобретателем Стюартом Бессером, нашедшим способ перемещаться во времени. Правда, отправить попавшего в XXI век герцога обратно в прошлое он не может, поскольку портал открывается в строго определенное время, и следующая возможность представится только через неделю. Буквально в тот же день со Стюартом происходит несчастный случай и Лео оказывается предоставлен самому себе. Он не теряет времени зря и знакомится с соседкой изобретателя, очаровательной Кейт Маккей…