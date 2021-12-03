Двенадцать месяцев, 1972

Молодая, капризная и заносчивая Королева захотела невозможное: получить в декабре лукошко свежих цветов — подснежников. Исполнителю желания обещано огромное вознаграждение от Королевы. Живущие в этом королевстве Мачеха и ее Дочка решают разбогатеть и берутся выполнить это задание, но чужими руками: они отправляют в лес за подснежниками Падчерицу. Девушка обречена на верную смерть, но случается чудо: она находит в заснеженном лесу костер, вокруг которого восседают двенадцать мужчин — двенадцать Месяцев. Апрель уговаривает своих одиннадцать братьев помочь Падчерице.