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Двенадцать месяцев, 1972

1972 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Молодая, капризная и заносчивая Королева захотела невозможное: получить в декабре лукошко свежих цветов — подснежников. Исполнителю желания обещано огромное вознаграждение от Королевы. Живущие в этом королевстве Мачеха и ее Дочка решают разбогатеть и берутся выполнить это задание, но чужими руками: они отправляют в лес за подснежниками Падчерицу. Девушка обречена на верную смерть, но случается чудо: она находит в заснеженном лесу костер, вокруг которого восседают двенадцать мужчин — двенадцать Месяцев. Апрель уговаривает своих одиннадцать братьев помочь Падчерице. 

  • Фильм основан на одноименной пьесе Самуила Маршака. Он написал ее в разгар Великой Отечественной Войны. В основу сюжета легла словацкая сказка, хотя Маршак утверждал, что познакомился с ней гораздо позже, а на момент написания слышал лишь чешскую сказку о Двенадцати Месяцах в устном пересказе.
  • Премьера фильма состоялась 1 января 1973 года.
  • У Натальи Поповой, сыгравшей падчерицу, и Андрея Босова, сыгравшего месяца Апреля, во время работы над картиной возник роман. Вскоре после съемок они поженились.
  • Впервые пьеса была поставлена в 1947 году в Московском театре юного зрителя. В 1956 году по сказке сняли мультфильм. В 1980 году японская студия “Тоэй” совместно с “Союзмультфильмом” выпустили аниме “Двенадцать месяцев”.

Однажды холодным зимним вечером злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 1 января 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Возраст 6+
Режиссер
Анатолий Граник
В ролях
Николай Волков
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Лев Лемке
Константин Адашевский
Владимир Костин
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Двенадцать месяцев
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