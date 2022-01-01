Сказка о царе Салтане, 1966

Странствуя по своей стране, царь Салтан примечает трех сестер, которые рассуждают, что бы они делали, если б стали царицами. Выбрав ту, которая хотела родить ему сына, царь навлекает на нее зависть других сестер. Позже, когда он отлучается в военный поход, царица рожает ему сына, и сестры пишут Салтану, что та произвела на свет страшное чудовище. Тогда бояре заключают царевну с младенцем в бочку и топят ее в море. К счастью, ее выносит на пустынный остров, где повзрослевший царевич Гвидон спасает белую лебедь. Та, наделенная волшебными способностями, решает помочь ему вернуть благосклонность отца, но их стараниям мешают козни сестер…