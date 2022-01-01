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Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане, 1966

1966 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Странствуя по своей стране, царь Салтан примечает трех сестер, которые рассуждают, что бы они делали, если б стали царицами. Выбрав ту, которая хотела родить ему сына, царь навлекает на нее зависть других сестер. Позже, когда он отлучается в военный поход, царица рожает ему сына, и сестры пишут Салтану, что та произвела на свет страшное чудовище. Тогда бояре заключают царевну с младенцем в бочку и топят ее в море. К счастью, ее выносит на пустынный остров, где повзрослевший царевич Гвидон спасает белую лебедь. Та, наделенная волшебными способностями, решает помочь ему вернуть благосклонность отца, но их стараниям мешают козни сестер…

  • Фильм основан на одноименной сказке в стихах Александра Пушкина, которая, в свою очередь, берет истоки из русской народной сказки, которую юному поэту рассказывала в детстве его любимая няня Арина Родионова. Это уже вторая советская экранизация. 
  • Постановкой фильма занимался тезка автора, Александр Птушко, знаменитый детский режиссер, имя которого стало нарицательным в среде советских кинематографистов. В фильме используются характерные для него яркие гиперреалистичные декорации. 
  • Главной звездой картины, как ни странно, стал петух, который кукарекает в одном из эпизодов фильма: он полюбился режиссеру и позже появился в его картине «Вий».

Эта сказка, благодаря гению Александра Пушкина, великого поэта России, известна детям многих стран мира. В ней переживают удивительные приключения отважный царевич Гвидон, тридцать три богатыря, выходящих из пены морской под предводительством дядьки Черномора, прекрасная царевна-Лебедь, заколдованная злым волшебником, и, конечно, царь Салтан, поначалу разрушивший свое семейное счастье, но затем чудесным образом вновь вернувший его.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1966
Премьера в России 13 мая 1966
Премьера в мире 13 мая 1966
Возраст 6+
Режиссер
Александр Птушко
В ролях
Владимир Андреев
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Олег Видов
Олег Видов
Ксения Рябинкина
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сказка о царе Салтане 2 постера
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Сказка о царе Салтане
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