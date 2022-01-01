Сказка о царе Салтане, 1966

Странствуя по своей стране, царь Салтан примечает трех сестер, которые рассуждают, что бы они делали, если б стали царицами. Выбрав ту, которая хотела родить ему сына, царь навлекает на нее зависть других сестер. Позже, когда он отлучается в военный поход, царица рожает ему сына, и сестры пишут Салтану, что та произвела на свет страшное чудовище. Тогда бояре заключают царевну с младенцем в бочку и топят ее в море. К счастью, ее выносит на пустынный остров, где повзрослевший царевич Гвидон спасает белую лебедь. Та, наделенная волшебными способностями, решает помочь ему вернуть благосклонность отца, но их стараниям мешают козни сестер…
Эта сказка, благодаря гению Александра Пушкина, великого поэта России, известна детям многих стран мира. В ней переживают удивительные приключения отважный царевич Гвидон, тридцать три богатыря, выходящих из пены морской под предводительством дядьки Черномора, прекрасная царевна-Лебедь, заколдованная злым волшебником, и, конечно, царь Салтан, поначалу разрушивший свое семейное счастье, но затем чудесным образом вновь вернувший его.