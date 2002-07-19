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Постер фильма Стюарт Литтл 2
5.5
Стюарт Литтл 2 - Трейлер
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5.5

Стюарт Литтл 2

, 2002
Stuart Little 2
США / комедия, приключения, сказка, семейный / 18+
Продолжение приключений белого мышонка, который обретает семью и друзей
Трейлеры
Постер фильма Стюарт Литтл 2
5.5
Стюарт Литтл 2 - Трейлер
Стюарт Литтл 2  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Мать Стюарта чрезмерно защищает его, особенно когда он чудом избежал травмы в футбольном матче. Его старший брат Джордж также находит нового друга, ровесника по имени Уилл, поэтому Стюарт чувствует себя одиноко. Однажды он случайно спасает канарейку Маргало от хищного сокола, и она переезжает в дом семейства Литтлов. Однажды Маргало неожиданно пропадает, поэтому Стюарт и Снежок отправляются через весь город, чтобы найти ее, в то время как Джордж прикрывает Стюарта, впервые в своей жизни солгав родителям. Следы Маргало приводят героев в высокую башню, где обитает сокол. Здесь мышонку предстоит столкнуться с новым предательством… 

Стюарт Литтл – забавный маленький говорящий мышонок, усыновленный семьей Литтлов. Во второй части фильма в семье Литтлов еще одно пополнение – маленькая дочка Марта. Стюарт, ставший уже законным членом семьи, учится играть в футбол и готовится стать членом команды. У его старшего брата Джорджа – родного сына Литтлов – появляются новые друзья, вне стен родного дома и этот факт очень тревожит Стюарта, у которого по-прежнему проблемы с друзьями. Но однажды в жизнь Стюарта буквально врывается (падает на его игрушечный автомобиль) канарейка Маргало. Теперь она становится другом Стюарта, но ей требуется помощь, и отважный Стюарт отправляется через весь город, чтобы справиться с грозным соколом, допекающим Маргало...

В ролях

Джина Дэвис
Джина Дэвис
Миссис Литтл
Хью Лори
Хью Лори
Mr. Little
Джонатан Липники
Джонатан Липники
Джордж Литтл
Анна Хелк
Марфа Литтл
Эшли Хелк
Martha Little
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Стьюарт Литтл
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Маргало
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Снежок
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Сокол
Стив Зан
Стив Зан
Монти
Марк Джон Джеффрис
Марк Джон Джеффрис
Режиссер Роб Минкофф
Сценарист Элвин Брукс Уайт, Дуглас Уик, Брюс Джоэл Рубин
Композитор Алан Сильвестри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 29 августа 2002
Премьера в мире 19 июля 2002
Дата выхода
31 октября 2002 Россия Каскад 6+
19 сентября 2002 Австралия
6 декабря 2002 Бразилия
19 июля 2002 Великобритания
28 сентября 2002 Германия
4 октября 2002 Дания
19 июля 2002 Ирландия
31 октября 2002 Казахстан
2 августа 2002 Португалия
6 сентября 2002 Румыния
19 июля 2002 США
31 октября 2002 Украина
16 октября 2002 Франция
12 сентября 2002 Чехия U
18 октября 2002 Швеция Btl
2 августа 2002 Южная Корея All
20 июля 2002 Япония
MPAA PG
Бюджет $120 000 000
Сборы в мире $169 956 806
Производство Columbia Pictures, Franklin/Waterman Productions, Red Wagon Entertainment
Другие названия
Stuart Little 2, O Pequeno Stuart Little 2, Chú Chuột Siêu Quậy 2, Hiireke nimega Stuart Little 2, Küçük Kardeşim 2, Mazais Stjuarts 2, Misek Stuart Little 2, Myšák Stuart Little 2, Myšiak Stuart Little 2, O Pontiko-mikroulis 2, Peliukas Stiuartas Litlis 2, Petit Stuart 2, SL2, Stuart Little - Şoricelul familiei 2, Stuart Little, kisegér 2, Stuart Malutki 2, Ο ποντικομικρούλης 2, Стјуарт Литл 2, Стюарт Литтл 2, Стюарт Литъл 2, Стюарт Літтл 2, छोटे मिया 2, स्टुअर्ट लिटिल २, スチュアート・リトル2, 一家之鼠2, Stjuart Mali Mis 02, Stuart Little II, Stúart Litli II

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Стюарт Литтл 2 - Трейлер
Стюарт Литтл 2 Трейлер
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