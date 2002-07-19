Мать Стюарта чрезмерно защищает его, особенно когда он чудом избежал травмы в футбольном матче. Его старший брат Джордж также находит нового друга, ровесника по имени Уилл, поэтому Стюарт чувствует себя одиноко. Однажды он случайно спасает канарейку Маргало от хищного сокола, и она переезжает в дом семейства Литтлов. Однажды Маргало неожиданно пропадает, поэтому Стюарт и Снежок отправляются через весь город, чтобы найти ее, в то время как Джордж прикрывает Стюарта, впервые в своей жизни солгав родителям. Следы Маргало приводят героев в высокую башню, где обитает сокол. Здесь мышонку предстоит столкнуться с новым предательством…
Стюарт Литтл – забавный маленький говорящий мышонок, усыновленный семьей Литтлов. Во второй части фильма в семье Литтлов еще одно пополнение – маленькая дочка Марта. Стюарт, ставший уже законным членом семьи, учится играть в футбол и готовится стать членом команды. У его старшего брата Джорджа – родного сына Литтлов – появляются новые друзья, вне стен родного дома и этот факт очень тревожит Стюарта, у которого по-прежнему проблемы с друзьями. Но однажды в жизнь Стюарта буквально врывается (падает на его игрушечный автомобиль) канарейка Маргало. Теперь она становится другом Стюарта, но ей требуется помощь, и отважный Стюарт отправляется через весь город, чтобы справиться с грозным соколом, допекающим Маргало...
|31 октября 2002
|Россия
|Каскад
|6+
|19 сентября 2002
|Австралия
|6 декабря 2002
|Бразилия
|19 июля 2002
|Великобритания
|28 сентября 2002
|Германия
|4 октября 2002
|Дания
|19 июля 2002
|Ирландия
|31 октября 2002
|Казахстан
|2 августа 2002
|Португалия
|6 сентября 2002
|Румыния
|19 июля 2002
|США
|31 октября 2002
|Украина
|16 октября 2002
|Франция
|12 сентября 2002
|Чехия
|U
|18 октября 2002
|Швеция
|Btl
|2 августа 2002
|Южная Корея
|All
|20 июля 2002
|Япония
В какой-то момент планировалось, что у сокола будет армия голубей в качестве его приспешников.