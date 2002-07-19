Мать Стюарта чрезмерно защищает его, особенно когда он чудом избежал травмы в футбольном матче. Его старший брат Джордж также находит нового друга, ровесника по имени Уилл, поэтому Стюарт чувствует себя одиноко. Однажды он случайно спасает канарейку Маргало от хищного сокола, и она переезжает в дом семейства Литтлов. Однажды Маргало неожиданно пропадает, поэтому Стюарт и Снежок отправляются через весь город, чтобы найти ее, в то время как Джордж прикрывает Стюарта, впервые в своей жизни солгав родителям. Следы Маргало приводят героев в высокую башню, где обитает сокол. Здесь мышонку предстоит столкнуться с новым предательством…