Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005

Англия, 1940 год. В разгар Битвы за Британию четверо детей из семейства Певенси отправляются в деревню, где не так опасно. Приютить у себя двух братьев и двух сестер согласился старый друг семьи – профессор Дигори Керк. Деревенский быт приходится ребятам по душе, а однажды самая младшая из них, 8-летняя Люси, случайно находит в платяном шкафу портал в волшебную страну Нарнию. От одного из местных жителей, фавна Мистера Тумнуса, девочка узнает, что сказочное королевство находится во власти злой Белой колдуньи. Никто из детей не верит рассказам Люси о волшебной стране, но ночью, когда девочка вновь отправляется в Нарнию, за ней тайком пробирается 11-летний Эдвард. Белой колдунье удается завербовать мальчика и настроить его против братьев и сестер...
Во время Второй мировой войны Питера, Сьюзэн, Эдмунда и Люси эвакуируют из Лондона и привозят в дом эксцентричного профессора. Жизнь там кажется детям ужасно скучной, пока вдруг Люси не находит шкаф, который ведет в волшебный мир Нарнию, где звери могут разговаривать и всем правит добрый и мудрый лев Эслан. Поначалу другие дети не верят Люси, но потом все они проходят через шкаф и попадают в Нарнию, где, оказывается, дела идут не так уж и замечательно. Злая колдунья Джэдис, обращающая тех, кто ей не подчиняется в камень, наслала на страну вечную зиму. Чтобы победить колдунью, дети объединяют свои силы с Эсланом и преданными ему животными.
Посмотрел фильм в кинотеатре и он мне понравился. Конечно, не шедевр, но смотреть… Читать дальше…