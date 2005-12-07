Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005

Во время Второй мировой войны Питера, Сьюзэн, Эдмунда и Люси эвакуируют из Лондона и привозят в дом эксцентричного профессора. Жизнь там кажется детям ужасно скучной, пока вдруг Люси не находит шкаф, который ведет в волшебный мир Нарнию, где звери могут разговаривать и всем правит добрый и мудрый лев Эслан. Поначалу другие дети не верят Люси, но потом все они проходят через шкаф и попадают в Нарнию, где, оказывается, дела идут не так уж и замечательно. Злая колдунья Джэдис, обращающая тех, кто ей не подчиняется в камень, наслала на страну вечную зиму. Чтобы победить колдунью, дети объединяют свои силы с Эсланом и преданными ему животными.