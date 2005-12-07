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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005

2005 / США
7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Англия, 1940 год. В разгар Битвы за Британию четверо детей из семейства Певенси отправляются в деревню, где не так опасно. Приютить у себя двух братьев и двух сестер согласился старый друг семьи – профессор Дигори Керк. Деревенский быт приходится ребятам по душе, а однажды самая младшая из них, 8-летняя Люси, случайно находит в платяном шкафу портал в волшебную страну Нарнию. От одного из местных жителей, фавна Мистера Тумнуса, девочка узнает, что сказочное королевство находится во власти злой Белой колдуньи. Никто из детей не верит рассказам Люси о волшебной стране, но ночью, когда девочка вновь отправляется в Нарнию, за ней тайком пробирается 11-летний Эдвард. Белой колдунье удается завербовать мальчика и настроить его против братьев и сестер...

  • Реакция Джорджи Хенли (Люси) на Мистеру Тумнуса была абсолютно искренней – до съемок этой сцены юная актриса ни разу не видела Джеймса Макэвоя в образе фавна. 
  • В литературном первоисточнике у возницы Белой колдуньи нет имени, но создатели назвали его Гинарбрик, решив, что он является предком гнома Никабрика из второй книги цикла.  
  • Анна Попплуэлл (Сьюзен) боится мышей, поэтому в сценах с участием серых грызунов принимала участие дублерша.

Во время Второй мировой войны Питера, Сьюзэн, Эдмунда и Люси эвакуируют из Лондона и привозят в дом эксцентричного профессора. Жизнь там кажется детям ужасно скучной, пока вдруг Люси не находит шкаф, который ведет в волшебный мир Нарнию, где звери могут разговаривать и всем правит добрый и мудрый лев Эслан. Поначалу другие дети не верят Люси, но потом все они проходят через шкаф и попадают в Нарнию, где, оказывается, дела идут не так уж и замечательно. Злая колдунья Джэдис, обращающая тех, кто ей не подчиняется в камень, наслала на страну вечную зиму. Чтобы победить колдунью, дети объединяют свои силы с Эсланом и преданными ему животными.

7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 декабря 2005
Премьера в мире 7 декабря 2005
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Эндрю Адамсон
В ролях
Джорджи Хенли
Джорджи Хенли
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Скандар Кейнс
Анна Попплуэлл
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
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Наша рецензия
Говоря откровенно, от «Хроник Нарнии» я ждал неизмеримо большего. Срежиссировавший их новозеландец Эндрю Эдамсон, рулевой спецэффектов в шумахеровских версиях «Бэтмена» («Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин») и постановщик обоих «Шреков», а также адаптировавшие фэнтези-сагу Клайва Стейплза Льюиса Кристофер Маркус и Стивен МакФили, дебютировавшие в 2004 году блистательным телесценарием «Жизнь и смерть Питера Селлерса», могли бы, мягко выражаясь, создать произведение и получше. Однако этот в…
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ПашаФевральский 2 апреля 2015, 12:51
Вы все привереды жаждующие только лишь киношедевров.
Посмотрел фильм в кинотеатре и он мне понравился. Конечно, не шедевр, но смотреть… Читать дальше…
asd 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то прорвалась хоть куда-то, и сейчас выскажу свое наболевшее!!! Простите за грубость, но не могу сдержать эмоций - шла на премьеру как на… Читать дальше…
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