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Киноафиша Фильмы Иван да Марья

Иван да Марья

Ivan da Mariya 18+
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О фильме

Жил-был царь Евстигней Тринадцатый, и правил он своим маленьким царством счастливо до тех пор, пока не пришел под его стены Соловей-разбойник. Захотел злодей завладеть троном, но на помощь Евстигнею пришел простой солдат Иван. Одолел он Соловья-разбойника в непростом интеллектуальном бою, пришлось тому восвояси убираться. Обрадованный Евстигней пожелал щедро вознаградить победителя - решил женить его на своей дочери-царевне. Вот только Иванушке милее всех на свете не царская дочка Аграфена, а скромная крестьянка Марья. Но смогут ли влюбленные быть вместе?

  • Режиссером фильма выступил Борис Рыцарев - создатель таких киносказок, как “Волшебная лампа Аладдина” (1966), “Веселое волшебство” (1969), “Принцесса на горошине” (1976), “На златом крыльце сидели…” (1986) и других.
  • Лия Ахеджакова (царевна Аграфена) в 1978 году появилась в сказке Бориса Рыцарева “Подарок черного колдуна”. 
  • Помимо народных мелодий, в фильме прозвучали песни Владимира Высоцкого и куплеты на стихи Валентина Гафта и музыку Александра Чайковского. 
  • Иван Рыжов (царь Евстигней Тринадцатый) в 1958 году снимался еще в одном фильме Бориса Рыцарева - исторической драме “Юность наших отцов”.

О необыкновенных приключениях в царстве вздорного царя-самодура Евстигнея XIII, в поединке с которым мудрый солдат Иван - мастер на все руки - одерживает победу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 1 июня 1974
Дата выхода
1 июня 1974 Россия 6+
13 февраля 1976 Германия
28 июля 1975 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ivan da Mariya, Iwan und Marja, Иван да Марья, Ivan and Marya
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Иван Бортник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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