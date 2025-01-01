Жил-был царь Евстигней Тринадцатый, и правил он своим маленьким царством счастливо до тех пор, пока не пришел под его стены Соловей-разбойник. Захотел злодей завладеть троном, но на помощь Евстигнею пришел простой солдат Иван. Одолел он Соловья-разбойника в непростом интеллектуальном бою, пришлось тому восвояси убираться. Обрадованный Евстигней пожелал щедро вознаградить победителя - решил женить его на своей дочери-царевне. Вот только Иванушке милее всех на свете не царская дочка Аграфена, а скромная крестьянка Марья. Но смогут ли влюбленные быть вместе?