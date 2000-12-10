Похождения Императора, 2000

Еще совсем молодой, но уже тщеславный и дерзкий император Куско – очень занятой человек. Помимо поддержания увольнения подозрительного администратора Измы, он планирует построить аквапарк специально для себя на свой день рождения. Однако для этого нужно уничтожить одну из деревень в его королевстве. Тем временем Изма готовит дворцовый переворот. В результате неудавшегося убийства, совершенного ее слугой Кронком, Куско волшебным образом превращается в ламу. Так он попадает во владение Паши, скромного пастуха, чей дом должен был стать эпицентром аквапарка. Сможет ли герой ближе узнать подданных и пересмотреть свои взгляды на правление?
Действие происходит в волшебном горном королевстве, которым правит юный высокомерный самовлюбленный император Кузко.
Его превращает в ламу коварная дива Изма - его своеобразная наставница, невероятно жадная до власти. Кузко в обличье грациозного животного выброшен в дикий мир джунглей, законы которого ему совершенно неизвестны. Чтобы выжить, ему приходится очень сильно постараться, и, сами понимаете, без помощи друзей это было бы просто невозможно.
Он находит незаменимого товарища и помощника в лице доброго крестьянина Пачи. С его помощью Кузко надеется не только выжить, но и вернуть себе трон, победив Изиму и ее верного слугу - Кронка, который весь - один сплошной бицепс.