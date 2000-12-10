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The Emperor's New Groove

Похождения Императора, 2000

2000 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Еще совсем молодой, но уже тщеславный и дерзкий император Куско – очень занятой человек. Помимо поддержания увольнения подозрительного администратора Измы, он планирует построить аквапарк специально для себя на свой день рождения. Однако для этого нужно уничтожить одну из деревень в его королевстве. Тем временем Изма готовит дворцовый переворот. В результате неудавшегося убийства, совершенного ее слугой Кронком, Куско волшебным образом превращается в ламу. Так он попадает во владение Паши, скромного пастуха, чей дом должен был стать эпицентром аквапарка. Сможет ли герой ближе узнать подданных и пересмотреть свои взгляды на правление?

  • Патрик Уорбертон импровизировал в сцене, где Кронк напевал свою собственную песню, когда нес Куско в сумке к водопаду. Юридический отдел «Диснея» поручил Уорбертону передать компании все права на напетую им композицию.
  • Жена Паши, женщина по имени Чича, беременна. Согласно комментарию к DVD, это первый анимационный фильм Диснея, в котором показана беременная женщина. Имя Паша на языке инков означает «Земля». Это отсылка и к круглой форме ее живота.  
  • Создатели фильма изначально хотели, чтобы Стинг спел вступительную песню, но он сказал, что уже слишком стар, им нужен кто-то более модный и молодой. Тогда они выбрали сэра Тома Джонса, который на одиннадцать лет старше Стинга. Он написал песню «Мой забавный друг и я», которая вошла в музыкальный клип из фильма.

Действие происходит в волшебном горном королевстве, которым правит юный высокомерный самовлюбленный император Кузко.

Его превращает в ламу коварная дива Изма - его своеобразная наставница, невероятно жадная до власти. Кузко в обличье грациозного животного выброшен в дикий мир джунглей, законы которого ему совершенно неизвестны. Чтобы выжить, ему приходится очень сильно постараться, и, сами понимаете, без помощи друзей это было бы просто невозможно.

Он находит незаменимого товарища и помощника в лице доброго крестьянина Пачи. С его помощью Кузко надеется не только выжить, но и вернуть себе трон, победив Изиму и ее верного слугу - Кронка, который весь - один сплошной бицепс.

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 ноября 2001
Премьера в мире 10 декабря 2000
Возраст 0+
Режиссер
Марк Диндал
В ролях
Дэвид Спэйд
Эарта Китт
Джон Гудман
Джон Гудман
Все актеры и съемочная группа
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Похождения Императора
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