Похождения Императора, 2000

Действие происходит в волшебном горном королевстве, которым правит юный высокомерный самовлюбленный император Кузко.

Его превращает в ламу коварная дива Изма - его своеобразная наставница, невероятно жадная до власти. Кузко в обличье грациозного животного выброшен в дикий мир джунглей, законы которого ему совершенно неизвестны. Чтобы выжить, ему приходится очень сильно постараться, и, сами понимаете, без помощи друзей это было бы просто невозможно.

Он находит незаменимого товарища и помощника в лице доброго крестьянина Пачи. С его помощью Кузко надеется не только выжить, но и вернуть себе трон, победив Изиму и ее верного слугу - Кронка, который весь - один сплошной бицепс.