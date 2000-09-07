Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полено
Киноафиша Фильмы Полено
Otesánek / Little Otik

Полено, 2000

2000 / Чехия / Великобритания / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бездетная пара усыновила обрубок дерева, который со временем начал пожирать все на своем пути.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 7 сентября 2000
Премьера в мире 7 сентября 2000
Возраст 12+
Режиссер
Ян Шванкмайер
Ян Шванкмайер
В ролях
Ян Харл
Ярослава Кретчмерова
Павел Нови
Кристина Адамкова
Дагмар Стрибна
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Насекомые
Насекомые (2018)
6.181818
С тобой меня радует мир
С тобой меня радует мир (1983)
7.6
До свидания, Медео
До свидания, Медео (1982)
5.8
Конспираторы наслаждений
Конспираторы наслаждений (1996)
7.4
Постер фильма Полено 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Сказка для старых
Сказка для старых
2021, Россия, драма, криминал
Related video
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Приложение киноафиши