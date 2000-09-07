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Полено
Otesánek / Little Otik
Полено, 2000
2000 / Чехия / Великобритания / Япония
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
комедия
сказка
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О фильме
Бездетная пара усыновила обрубок дерева, который со временем начал пожирать все на своем пути.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
2000
Премьера в России
7 сентября 2000
Премьера в мире
7 сентября 2000
Возраст
12+
Режиссер
Ян Шванкмайер
В ролях
Ян Харл
Ярослава Кретчмерова
Павел Нови
Кристина Адамкова
Дагмар Стрибна
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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