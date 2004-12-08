Призрак оперы, 2004

Его голос взывает к ней из темных глубин здания оперного театра, который стал вторым домом для невинной хористки Кристины. Только руководительница балетной труппы мадам Жири знает, что таинственный "ангел музыки" Кристины — на самом деле Призрак, уродливый музыкальный гений, обитающий в катакомбах театра и наводящий ужас на артистов, которые там живут и работают.

Когда темпераментная дива Карлотта уходит из театра в разгар генеральной репетиции нового спектакля, жаждущим славы управляющим не остается ничего иного, как вытолкнуть под огни рампы Кристину. Ее выступление на премьере завораживает и зрителей, и Призрака, который отныне посвящает себя тому, чтобы сделать из нее звезду сцены. Но он — не единственный, перед которым благоговеет юная сопрано, — в скором времени за Кристиной начинает ухаживать богатый покровитель театра виконт Рауль де Шаньи.

Хотя Призрак подчинил Кристину своей власти, ее неодолимо влечет к эффектному Раулю, что приводит в ярость "гения музыки". Высокие страсти, свирепая ревность и безумная любовь угрожают завести возлюбленных туда, откуда нет возврата...