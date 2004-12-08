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Призрак оперы Призрак оперы
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The Phantom of the Opera

Призрак оперы, 2004

2004 / США / Великобритания
7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Его голос взывает к ней из темных глубин здания оперного театра, который стал вторым домом для невинной хористки Кристины. Только руководительница балетной труппы мадам Жири знает, что таинственный "ангел музыки" Кристины — на самом деле Призрак, уродливый музыкальный гений, обитающий в катакомбах театра и наводящий ужас на артистов, которые там живут и работают.

Когда темпераментная дива Карлотта уходит из театра в разгар генеральной репетиции нового спектакля, жаждущим славы управляющим не остается ничего иного, как вытолкнуть под огни рампы Кристину. Ее выступление на премьере завораживает и зрителей, и Призрака, который отныне посвящает себя тому, чтобы сделать из нее звезду сцены. Но он — не единственный, перед которым благоговеет юная сопрано, — в скором времени за Кристиной начинает ухаживать богатый покровитель театра виконт Рауль де Шаньи.

Хотя Призрак подчинил Кристину своей власти, ее неодолимо влечет к эффектному Раулю, что приводит в ярость "гения музыки". Высокие страсти, свирепая ревность и безумная любовь угрожают завести возлюбленных туда, откуда нет возврата...

7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 января 2005
Премьера в мире 8 декабря 2004
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Эмми Россам
Эмми Россам
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак оперы 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Все-таки Джоэл Шумахер – талантливый режиссер. Даже несмотря на «Призрак Оперы», которого он недавно запустил в белой простыне… пардон, в белой полумаске в ограниченный прокат. Несмотря – потому что вместо энергического мистического действа, тайнодействия, таинства, поэмы экстаза, песни разложения и тлена, гимна Музыке и т. д. и т. п. он выдал приторную кашицу, жидкую овсянку, которой рассудительные англичане (шумахеровский «Призрак Оперы» все-таки сделан в Англии) пытались вывести из…
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Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Вот. Оцените.


Задача стоящая перед Джоэлем Шумахером была, на мой взгляд чем-то сродни задаче Питера Джексона: как бы сделать экранизацию так,… Читать дальше…
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Lisaalisa - ну раздала ты всем сестрам по серьгам, а смысл? На любого киношного персонажа можно не меньший список составить, тем более, если… Читать дальше…
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