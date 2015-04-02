Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица Спящая красавица
Киноафиша Фильмы Спящая красавица
Sleeping Beauty

Спящая красавица, 1959

1959 / США
8.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Шестнадцатый полнометражный мультфильм студии “Walt Disney Productions” рассказывает историю принцессы Авроры, попавшей под заклятие могущественной феи Малефисенты. Снять злые чары с девушки и пробудить ее от сна сможет лишь поцелуй истинной любви.

  • Уолт Дисней хотел экранизировать сказку Шарля Перро еще в 1938 году, но из-за Второй мировой войны и финансовых проблем студии Диснею пришлось переключиться на создание учебно-военных полнометражных и короткометражных лент, а также “пакетных” мультиков в духе “Времени мелодий”.
  • Уолт Дисней принципиально не встречался с актерами озвучания, так как не хотел тем или иным образом повлиять на их индивидуальный подход к работе. Мэри Коста, подарившая голос принцессе Авроре начала свою музыкальную карьеру в девять лет и всегда мечтала поработать с Диснеем. Однако лично Коста и Дисней встретились лишь спустя три года с момента окончания работы над “Спящей красавицей”.
  • Источниками визуального вдохновения для аниматоров стали гобелены “Охота на единорога” из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а также иллюстрации из “Великолепного часослова герцога Беррийского”.
  • Изначально любимица Уолта Диснея Элеонор Одли отказалась озвучивать Малефисенту. Дисней не знал, что Одли на тот момент страдала от туберкулеза и не хотела сильно напрягать голос. К счастью, актриса поправилась и все же смогла поработать над мультфильмом.

В волшебной стране у короля и королевы родилась дочь - принцесса Аврора. Все королевство радовалось этому событию, а три добрые феи принесли новорожденной волшебные подарки. И только злая волшебница была недовольна этим событием и наложила заклятье на ребенка. Колдунья сказала, что девушка умрет от укола веретена, как только ей исполнится 16 лет. Добрая фея пробовала отменить проклятье, но смогла только изменить его - принцесса не умрет, а будет спать, пока ее не поцелует влюбленный принц. И все сбылось, принцесса встретила принца, но, уколовшись заколдованной прялкой, заснула в замке злой волшебницы. Красавец принц узнав об этом, вступил в схватку со злом и вышел победителем. Он поцеловал спящую красавицу, девушка очнулась, а вместе с ней и все ее королевство освободилось от злых чар. С тех пор они жили дружно и счастливо.

8.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 29 января 1959
Возраст 12+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Мэри Коста
Билл Ширли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка (2009)
7.625
Русалочка: начало истории Ариэль
Русалочка: начало истории Ариэль (2008)
7.625
Мулан 2
Мулан 2 (2004)
6.866667
Мулан
Мулан (1998)
8.128205
Покахонтас
Покахонтас (1995)
8.5
Аладдин
Аладдин (1992)
8.302325
Русалочка
Русалочка (1989)
7.5
Золушка
Золушка (1950)
7
Пиноккио
Пиноккио (1940)
7.3846154
Белоснежка и семь гномов
Белоснежка и семь гномов (1937)
7.4444447
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для девочек Мультфильмы для девочек
Мультфильмы про магию и волшебство Мультфильмы про магию и волшебство
Мультфильмы про принцесс Мультфильмы про принцесс
Постер мультфильма Спящая красавица 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Спящая красавица смотреть онлайн

Спящая красавица
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Принцесса и лягушка
 
Русалочка: начало истории Ариэль
 
Мулан 2
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Розака, 08/09/2011 - 14:41:47):гробить
гробить - это укладываться в крепко сбитые 6 досок?
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 -… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:09:03):Самопожертвования ради чего?ради себя как ни странно в конечном итоге {хотя тут тоже можно поспорить и… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом Сказка – ложь, да в ней намек…  
Написать
26 мая 2022 13:53
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза О том, как диснеевские принцессы учат детей бытовой беспомощности и токсичным отношениям.
Написать
4 мая 2022 15:36
От домохозяйки до авантюристки: как изменились образы диснеевских принцесс за 80 лет Главные героини прошли долгий путь, сменив образ безвольных сюжетных декораций на главных двигателей истории.
Написать
9 сентября 2020 13:18
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши