Спящая красавица, 1959

В волшебной стране у короля и королевы родилась дочь - принцесса Аврора. Все королевство радовалось этому событию, а три добрые феи принесли новорожденной волшебные подарки. И только злая волшебница была недовольна этим событием и наложила заклятье на ребенка. Колдунья сказала, что девушка умрет от укола веретена, как только ей исполнится 16 лет. Добрая фея пробовала отменить проклятье, но смогла только изменить его - принцесса не умрет, а будет спать, пока ее не поцелует влюбленный принц. И все сбылось, принцесса встретила принца, но, уколовшись заколдованной прялкой, заснула в замке злой волшебницы. Красавец принц узнав об этом, вступил в схватку со злом и вышел победителем. Он поцеловал спящую красавицу, девушка очнулась, а вместе с ней и все ее королевство освободилось от злых чар. С тех пор они жили дружно и счастливо.