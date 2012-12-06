Красавица и чудовище, 1991

За свой эгоизм принц Адам был проклят таинственной чародейкой и превратился в чудовищного зверя. Его единственная надежда на возвращение в человеческий облик – научиться любить и заслужить взаимную любовь, чтобы искупить свою вину. Десять лет спустя у него появляется шанс, когда молодая девушка по имени Белль предлагает ему занять место своего больного отца Мориса в качестве его пленницы. С помощью заколдованного персонала замка Белль постепенно начинает ценить своего пленителя и вскоре влюбляется в него. Однако, когда она возвращается в деревню, то обнаруживает, что у беспринципного охотника Гастона есть свои планы на нее и на принца...