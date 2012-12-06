Красавица и чудовище, 1991

За свой эгоизм принц Адам был проклят таинственной чародейкой и превратился в чудовищного зверя. Его единственная надежда на возвращение в человеческий облик – научиться любить и заслужить взаимную любовь, чтобы искупить свою вину. Десять лет спустя у него появляется шанс, когда молодая девушка по имени Белль предлагает ему занять место своего больного отца Мориса в качестве его пленницы. С помощью заколдованного персонала замка Белль постепенно начинает ценить своего пленителя и вскоре влюбляется в него. Однако, когда она возвращается в деревню, то обнаруживает, что у беспринципного охотника Гастона есть свои планы на нее и на принца...
Зачарованный замок, скрыт в чаще темного волшебного леса. Его хозяин - ужасное Чудовище, которого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и смелая девушка в мире по имени Белль способна разгадать тайну страшного, а на самом деле, очень несчастного хозяина замка и разрушить чары, обрекшие его на вечное пребывание в шкуре жуткого зверя. Только тот, кто растопит лед в сердце чудовища и сможет полюбить его таким, какой он есть, сможет вернуть ему человеческий облик, но, чтобы спасти хозяина зачарованного замка, Белль придется выступить против всех: ведь жители ее деревни, подстрекаемые злобным охотником Гастоном, хотят погубить гордое и доброе Чудовище...