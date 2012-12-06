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Красавица и чудовище Красавица и чудовище
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Beauty and the Beast

Красавица и чудовище, 1991

1991 / США
8.3 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

За свой эгоизм принц Адам был проклят таинственной чародейкой и превратился в чудовищного зверя. Его единственная надежда на возвращение в человеческий облик – научиться любить и заслужить взаимную любовь, чтобы искупить свою вину. Десять лет спустя у него появляется шанс, когда молодая девушка по имени Белль предлагает ему занять место своего больного отца Мориса в качестве его пленницы. С помощью заколдованного персонала замка Белль постепенно начинает ценить своего пленителя и вскоре влюбляется в него. Однако, когда она возвращается в деревню, то обнаруживает, что у беспринципного охотника Гастона есть свои планы на нее и на принца...

  • Анджела Лэнсбери, озвучивавшая миссис Поттс, до последнего считала, что другой персонаж лучше подошел бы для исполнения знаменитой баллады «Красавица и чудовище». Режиссеры Гэри Трусдейл и Кирк Уайз попросили ее сделать хотя бы одну запись в качестве резервной копии, и именно эта запись попала в фильм.
  • Когда Пейдж О'Хара проходила прослушивание на роль Белль, прядь ее волос упала ей на лицо, и она изящно заправила их обратно. Художникам-мультипликаторам фильма  это настолько понравилось, и они сделали этот жест одной из главных черт Белль.

Зачарованный замок, скрыт в чаще темного волшебного леса. Его хозяин - ужасное Чудовище, которого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и смелая девушка в мире по имени Белль способна разгадать тайну страшного, а на самом деле, очень несчастного хозяина замка и разрушить чары, обрекшие его на вечное пребывание в шкуре жуткого зверя. Только тот, кто растопит лед в сердце чудовища и сможет полюбить его таким, какой он есть, сможет вернуть ему человеческий облик, но, чтобы спасти хозяина зачарованного замка, Белль придется выступить против всех: ведь жители ее деревни, подстрекаемые злобным охотником Гастоном, хотят погубить гордое и доброе Чудовище...

8.3 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 6 декабря 2012
Премьера в мире 29 сентября 1991
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гэри Троусдейл
В ролях
Робби Бенсон
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Все актеры и съемочная группа
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Красавица и чудовище
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Зенон 2 апреля 2015, 12:51
Никому не рекомендую тратить время на этот фильм. Весьма занудный, тусклые попытки главной героини разрядить атмосферу унылого прозябания утонули в… Читать дальше…
fanbunga 18 февраля 2016, 09:40
Прикольно, здесь герой тоже вроде как тонет и потом воскресает и весь такой жених, только не синенькое волшебство, как в случае с Крузом, а… Читать дальше…
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