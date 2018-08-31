- В фильме в главных и эпизодических ролях задействовано около 40 актеров. В основном это профессионалы Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра.

- В массовых сценах приняли участие около 500 человек, и не только крымчане . Узнав о съемках массовых сцен приехали «актеры» из Москвы и Киева, даже крымские татары из Турции. Молодежь и не только с большим энтузиазмом откликнулась на призыв сняться в кино. Создатели не разу не давали открытого объявления о наборе в массовку, по-хорошему опасаясь, что не смогут вместить на площадке всех желающих.

- Интересен и возраст участников – самому маленькому «актеру» – нет еще и года, а самому взрослому 93 года!

- В съемках фильма приняли участие также и популярные крымскотатарские певцы, музыканты и хореографы, которые практически по первому зову приезжали на съемки. Были привлечены и лучшие крымскотатарские фольклорные коллективы – ансамбль «Къырым» и «Йылдызлар»

- Сьемки проходили в живописных местах крымской горной натуры в Бахчисарайском регионе – деревни Коклуз (Богатое Ущелье) и Къош Дегирмен (Предущельное), в лесах Большого Каньона и Мангупа. А так же в этно-архитектурных локациях – Ханский дворец и Дервиш Эви в Бахчисарае, этно-комплекс «Джеваль» и Текие Дервишей в Евпатории, крымскотатарская усадьба в Коклузе и этно-комплекс «Алем» в Симферополе.

- Неоценимую помощь оказали крымскотатарские коллекционеры, безвозмездно предоставив ценнейшие предметы старины, без которых невозможно было бы воссоздать атмосферу, в которой живут герои фильма- сказки.

- Неоценим вклад владельцев и руководителей тех объектов крымскотатарской этно-архитектуры в которых проводились съемки.