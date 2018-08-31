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Постер фильма Хыдыр - деде
Хыдыр - деде - Трейлер
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Хыдыр - деде

, 2018
Россия / сказка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Хыдыр - деде
Хыдыр - деде - Трейлер
Хыдыр - деде  Трейлер

Факты

О фильме

- В фильме в главных и эпизодических ролях задействовано около 40 актеров. В основном это профессионалы Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра.

- В массовых сценах приняли участие около 500 человек, и  не только крымчане . Узнав о съемках массовых сцен  приехали «актеры» из Москвы и Киева, даже крымские татары из Турции. Молодежь и не только с большим энтузиазмом откликнулась на  призыв сняться в кино. Создатели не разу не давали открытого объявления о наборе в массовку, по-хорошему опасаясь, что не смогут вместить на площадке всех желающих.

- Интересен и возраст участников – самому маленькому «актеру» – нет еще и года, а самому взрослому 93 года!

- В съемках фильма приняли участие также и популярные крымскотатарские певцы, музыканты и хореографы, которые практически по первому зову приезжали на съемки. Были привлечены и лучшие крымскотатарские фольклорные коллективы – ансамбль «Къырым» и «Йылдызлар»

- Сьемки проходили в живописных местах  крымской горной натуры в Бахчисарайском регионе – деревни Коклуз (Богатое Ущелье) и Къош Дегирмен (Предущельное), в лесах Большого Каньона и Мангупа. А так же в  этно-архитектурных локациях – Ханский дворец и Дервиш Эви в Бахчисарае, этно-комплекс «Джеваль» и Текие Дервишей в Евпатории, крымскотатарская усадьба в Коклузе и этно-комплекс «Алем» в Симферополе.

- Неоценимую помощь  оказали крымскотатарские коллекционеры, безвозмездно предоставив ценнейшие предметы старины, без которых невозможно было бы воссоздать атмосферу, в которой живут герои фильма- сказки.

- Неоценим вклад владельцев и руководителей тех объектов крымскотатарской этно-архитектуры в которых  проводились съемки.

Сказочная история о добре и зле, дружбе и любви, коварстве и справедливости, основанная на крымскотатарской народной легенде о Хыдыр-деде – мудром старце, который мог под видом незнакомца прийти в любой дом. Соединению сердец двух романтических героев мешает алчный сборщик налогов, творящий беззаконие над простыми людьми. На помощь влюбленным отправляются их маленькие брат и сестра, которым удается встретиться с волшебником. Тот с помощью справедливого правителя наказывает зло и награждает тех, кто добр, уважителен к старшим и чист сердцем...

Режиссер Длявер Дваджиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2018

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