Аладдин, 1992

В Пещере Чудес, что неподалеку от арабского города Аграба, хранится волшебная лампа, в которой живет джинн. Джинн исполнит три любых желания того, кто освободит его. О лампе узнает властолюбивый визирь султана Джафара, но попытка достать ее чужими руками оканчивается неудачей - живым из пещеры может выбраться только тот, чьи помыслы чисты и благородны. Тогда Джафар хитростью нанимает к себе в помощники уличного воришку по имени Аладдин.
В славном граде Аграба живет Аладдин, веселый воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, что вскоре его ждет величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью черный маг Джаффар может овладеть невероятным сокровищем - лампой, в которой заключен исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей - обезьянки Абу, принцессы Джасмин и самого Джинна способны помешать Джаффару завладеть лампой и захватить власть над миром...