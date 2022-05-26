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Аладдин Аладдин
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Aladdin

Аладдин, 1992

1992 / США
8.3 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Пещере Чудес, что неподалеку от арабского города Аграба, хранится волшебная лампа, в которой живет джинн. Джинн исполнит три любых желания того, кто освободит его. О лампе узнает властолюбивый визирь султана Джафара, но попытка достать ее чужими руками оканчивается неудачей - живым из пещеры может выбраться только тот, чьи помыслы чисты и благородны. Тогда Джафар хитростью нанимает к себе в помощники уличного воришку по имени Аладдин.

  • Робин Уильямс получал лишь 485 долларов в день - минимальную ставку Гильдии актеров. Другой составляющей его оплаты была картина Пабло Пикассо.
  • Изначально Аладдина делали похожим на актера Майкла Джея Фокса, но в ходе работы добавили черты Тома Круза, рэпера MС Hammer и модельера Кельвина Кляйна.
  • Абу был озвучен Фрэнком Уэлкером — актером, который специализировался на озвучивании животных в кино. 
  • Табличка “Аплодисменты” после песни Джинна появился из-за того, что продюсер Джефри Катценберг во время тестовых показов спросил у аниматоров, почему никто не аплодирует после песен. Аниматоры решили пошутить, но в итоге табличка осталась и в финальной версии.
  • Если обратить внимание на цветовую гамму мультфильма, можно заметить, что синий цвет символизирует хорошее, а красный - плохое.

В славном граде Аграба живет Аладдин, веселый воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, что вскоре его ждет величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью черный маг Джаффар может овладеть невероятным сокровищем - лампой, в которой заключен исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей - обезьянки Абу, принцессы Джасмин и самого Джинна способны помешать Джаффару завладеть лампой и захватить власть над миром...

8.3 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 2 апреля 1994
Премьера в мире 8 ноября 1992
Возраст 0+
Режиссер
Джон Маскер
Джон Маскер
В ролях
Скотт Венгер
Скотт Венгер
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Линда Ларкин
Линда Ларкин
Дуглас Сил
Все актеры и съемочная группа
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