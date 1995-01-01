Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Снежная королева
Постер мультфильма Снежная королева
6.4 Рейтинг IMDb: 5.8
Снежная королева

Снежная королева

The Snow Queen 18+
О фильме

Однажды, в обычном доме, в обычном городе, вместе с бабушкой жили Том и Элли. И все у них было хорошо до тех пор, пока Снежная королева не решила превратить весь мир в свое ледовое царство. Она создала волшебное зеркало, которое отражало бы лучи Солнца, и велела верным троллям отнести его на высокую гору. Но неуклюжие слуги разбили зеркало на мелкие кусочки, разлетевшиеся по всему свету. И два самых маленьких осколка попали Тому в глаза — и он стал видеть белое черным, и в сердце — оно стало злым и холодным.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
21 ноября 1995 Россия 0+
1 января 1995 Великобритания
1 января 1995 Ирландия
21 ноября 1995 Казахстан
21 ноября 1995 Украина
Производство Martin Gates Productions, Carrington Productions International, Ventureworld Films
The Snow Queen, A Rainha da Neve, Die Schneekönigin, I vasilissa tou hioniou, Królowa Śniegu, La reina de las nieves, Lumekuninganna, Lumikuningatar, Snežna kraljica, Sniego karalienė, Η βασίλισσα του χιονιού, Снігова королева
Мартин Гейтс
Элли Бивен
Хью Лори
Хью Лори
Колин Марш
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Джулия МакКензи
Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
