Однажды, в обычном доме, в обычном городе, вместе с бабушкой жили Том и Элли. И все у них было хорошо до тех пор, пока Снежная королева не решила превратить весь мир в свое ледовое царство. Она создала волшебное зеркало, которое отражало бы лучи Солнца, и велела верным троллям отнести его на высокую гору. Но неуклюжие слуги разбили зеркало на мелкие кусочки, разлетевшиеся по всему свету. И два самых маленьких осколка попали Тому в глаза — и он стал видеть белое черным, и в сердце — оно стало злым и холодным.