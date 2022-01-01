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Как Иванушка-дурачок за чудом ходил Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
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Как Иванушка-дурачок за чудом ходил, 1977

1977 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полюбил Иванушка-дурачок дочку купца Марко Богатого, красавицу Настеньку, а она полюбила его. Вот только отец девушки был против их свадьбы и велел бабе Варваре Иванушку отравить. Узнав об этом, Настя решает предупредить своего возлюбленного об опасности. Но и сама баба Варвара не хочет брать на душу грех и предлагает парню тайком уехать в дальние страны. После она говорит Марко Богатому, что дело сделано и Иванушка мертв. Услыхав об этом, Настенька падает в обморок. С помощью заморского лекаря девушке удается прийти в себя, но выясняется, что она утратила все чувства. Чтобы излечить любимую, Иванушка отправляется к чародею Лукомору…

  • Режиссером фильма выступила Надежда Кошеверова - создатель таких сказочных фильмов, как “Золушка” (1947), “Царевич Проша” (1974), “Сказка про влюбленного маляра” (1987) и многих других. 
  • Главную роль в картине исполнил Олег Даль. Ранее актер появлялся еще в двух фильмах Надежды Кошеверовой - “Старая, старая сказка” (1968), где ему достались роли солдата и кукольника, а также “Тень” (1971), где он сыграл ученого Христиана-Теодора и его тень Теодора-Христиана.  
  • В 1977 году вышла еще картина, в которой снимались Олег Даль и Татьяна Пельтцер - многосерийный фильм “Личное счастье”.

Чтобы спасти свою ненаглядную от злого недуга, Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство злого купца Марко, жульничество Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора и завоевывает любовь Насти.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 3 января 1977
Премьера в мире 3 января 1977
Возраст 6+
Режиссер
Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Елена Проклова
Елена Проклова
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Владимир Этуш
Владимир Этуш
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Постер фильма Как Иванушка-дурачок за чудом ходил 1 постер
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Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
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