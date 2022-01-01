Как Иванушка-дурачок за чудом ходил, 1977

Полюбил Иванушка-дурачок дочку купца Марко Богатого, красавицу Настеньку, а она полюбила его. Вот только отец девушки был против их свадьбы и велел бабе Варваре Иванушку отравить. Узнав об этом, Настя решает предупредить своего возлюбленного об опасности. Но и сама баба Варвара не хочет брать на душу грех и предлагает парню тайком уехать в дальние страны. После она говорит Марко Богатому, что дело сделано и Иванушка мертв. Услыхав об этом, Настенька падает в обморок. С помощью заморского лекаря девушке удается прийти в себя, но выясняется, что она утратила все чувства. Чтобы излечить любимую, Иванушка отправляется к чародею Лукомору…